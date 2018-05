Medallas de plata para dos salteñas

A principios de mes el boxeo de Salta sumó dos medallas de plata en el Nacional de boxeo femenino amateur, disputado en Alta Gracia, Córdoba, de la mano de Sofía Rodríguez y Erica Aramayo, dos púgiles con gran presente y mucho futuro, que estuvieron bajo la conducción de Sandra y Julia Juárez.

Jazmín Zerpa también viajó pero no pudo pelear porque se quedó sin rival antes del torneo.

La competencia se desarrolló del 2 al 6 de mayo en la mencionada localidad del centro del país, pero antes de arribar las chicas tuvieron que sortear diferentes obstáculos.

Tanto Aramayo, como Rodríguez y Zerpa. Primero, las chicas tuvieron que lograr la clasificación en la competencia provincial que se llevó a cabo en el gimnasio Camilo Mohamed, con peleadoras de toda el territorio salteño.

Después, en El Carril se disputó el Regional, con la presencia de las mejores peleadoras amateurs de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja, mientras que la final del mismo fue en Cerrillos, donde Rodríguez fue local.

Una vez arribadas a Córdoba, las representantes de la provincia se prepararon para afrontar sus desafíos en base a un sorteo que se realizó.

Desafortunadamente, Zerpa se quedó sin subir al ring. Rodríguez avanzó directamente a la final, donde cayó con una cordobesa, mientras que Aramayo debió pelear en semifinales, para luego combatir por el oro, aunque al igual que su comprovinciana, se quedó con la medalla de plata.

Cabe recordar que Erica Aramayo (hasta 54 kilos) integra la escuela Hugo Guzmán de esta ciudad, mientras que Sofía Rodríguez (hasta 60 kilos) es de la Escuelas Municipal de Cerrillos, cuyo profesor es Juan Salva.

Entre las peleadoras, quien más camino tiene en el amateurismo es Aramayo con 51 peleas, de las cuales ganó 47 y solo perdió 4. Rodríguez cuenta con seis combates (obtuvo tres victorias, un empate y dos derrotas).

Sin apoyo

Sandra Juárez dialogó con El Tribuno y contó detalles del viaje rumbo a La Docta, donde recalcó que no tuvieron apoyo económico por parte de las autoridades.

“El presidente de la Cámara de Diputados nos dio 5.000 pesos para el pasaje, pero no tuvimos apoyo de la Secretaría de Deportes ni de otros organismos. Con mi hermana Julia, también entrenadora de boxeo, esperamos hasta último momento y encima un día antes del inicio de la competencia fue el feriado del primero de mayo, por eso tuvimos que sacar los boletos con tarjeta de crédito y hacernos cargo de la estadía de las chicas”, dijo Sandra.

“Pese a la falta de apoyo, nos fue muy bien y volvimos felices”, cerró.