El Encón abre sus puertas al Argentino

Después de varias temporadas sin decir presente, Salta vuelve a recibir a lo mejor del enduro nacional, en la tercera fecha del Campeonato Argentino. Ayer fueron los entrenamientos y hoy se disputará la carrera en El Encón.

Con la presencia de 186 pilotos desde diferentes puntos del país, la carrera principal (senior A), tiene a su favorito, el local Nicolás Kútulas, ganador de las dos primeras fechas y campeón defensor.

Carlos Castiella, uno de los integrantes de la organización, indicó a El Tribuno que en la jornada de ayer “todo salió perfecto. Estuvieron muy buenos los entrenamientos y el circuito tiene un diez”.

Además, comentó que tras el reconocimiento del predio en El Encón, “ningún piloto terminó lesionado y se fueron todos conformes”.

La tercera fecha del Argentino, además del Regional que también se disputa en esta oportunidad, comenzará a partir de las 9.30, continuará dos horas más tarde y a las 13.30 será el turno del plato principal, con Kútulas a la cabeza.

El piloto de Husqvarna también dialogó con este diario y contó cómo le fue ayer. “Estuvo bastante lindo, cómodo y los otros pilotos estaban muy contentos”.

“Por la lluvia de los días previos, estaban asustados, pero quedó muy bien el circuito. Había partes muy difíciles o otros no tanto, por lo que encontrás muchas alternativas”.

De su jornada, contó: “Me costó bastante poner a punto la moto porque es nueva y es distinto todo, pero tuve muy buenos tiempos”.

Ganador del título de 2017, Kútulas ya se quedó con la primera fecha en San Pedro (Jujuy) y la segunda en Tupungato (Mendoza).

“En Salta siento una presión extra porque estoy en mi casa. Es muy raro correr acá y también me favorece conocer el terreno que es mucho más cómodo. Además se descansa distinto y mañana (hoy) voy a tener el apoyo de todos mis amigos y mi familia”.

Con diez puntos por delante de sus seguidores, el salteño piensa en seguir estirando la diferencia. “Voy a dar todo para ganar, pero no hay que festejar antes”.

Tras esta fecha, el Campeonato Argentino se trasladará a Tucumán, el 23 y 24 de junio.