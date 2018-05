"Están tratando de encubrir al tirador que disparó contra 3 niños"

La imputación por los cargos de tentativa" y "portación ilegítima de arma de guerra" el sábado pasado contra Alfredo Víctor Vorano disparó nuevamente un supuesto mecanismo de encubrimiento, esta vez de una institución ligada al deporte de las armas de fuego y a disciplinas conexas con ellas.

Así lo dejó entrever ayer el padre de tres niños que viajaban en una camioneta que fue atacada a balazos por el ahora detenido en el ingreso al barrio privado de La Aguada.

Se supo que Alfredo Víctor Vorano dio su versión de los hechos, que no impactó en el cúmulo de pruebas que tiene en su contra sobre todo la portación y tenencias de armas de guerra en calidad de ilegales, una de ellas utilizadas para atentar contra la vida de cuatro personas, entre ellas tres niños, tras una acalorada disputa vial que también se investiga.

El irascible y descontrolado conductor fue imputado en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, oportunidad en que se le comunicó que continuará detenido.

Alfredo Víctor Vorano, el conductor sindicado como protagonista de un violento incidente en la autopista de Circunvalación Oeste, a la altura de La Aguada, permaneció en libertad durante once o doce días hasta que las víctimas representadas por abogados de partes hicieron público su descontento por una serie de encubrimientos y supuestos favores judiciales que habrían beneficiado al tirador, correctamente ubicado y detenido por la Policía de Salta.

Vorano fue arrestado por personal de la División Homicidios el sábado pasado alrededor de las 9.30 tras la denuncia pública que El Tribuno subió a la web y a la versión papel.

Vorano fue detenido cuando salió de su vivienda en La Calderilla. Se le imputaron los delitos de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa" y "portación ilegítima de arma de guerra". En la audiencia, el conductor fue asistido por su abogado y brindó su versión de lo sucedido, circunstancias en que señaló que él mismo fue víctima del otro conductor, ya que dicho sujeto lo perseguía y le tiró su camioneta encima, por lo que tuvo miedo y disparó. Asimismo, sostuvo que fue su mujer la que llamó al 911.

La imputación surge de actuaciones preliminares, entre ellas la denuncia de un agricultor de la localidad de San Lorenzo, Fernando Galletti, quien reveló que el sábado 14 de abril pasado, alrededor de las 20.20, conducía su camioneta VW Amarok, a la altura de la rotonda del colegio San Pablo.

En el lugar, adujo haber mantenido una disputa vial con Vorano, quien conducía una camioneta Toyota, tras lo cual ambos conductores siguieron viaje por la Circunvalación Oeste, trayecto en el cual se habrían realizado reclamos recíprocos. A la altura de La Aguada, Vorano realizó una serie de disparos contra su camioneta. Galletti explicó que llevaba en la cabina a tres hijos menores de edad, los que no resultaron con lesiones.

“Insisten en bajar los decibeles a algo gravísimo”

Tras la noticia del arresto e imputación del tirador en las últimas horas hubo nuevas versiones sobre la nueva estrategia defensiva del imputado, una de la cuales fue directamente relatada por el padre de los niños en riesgo, Fernando Galletti.

El agricultor dijo anoche a El Tribuno que horas antes el presidente del Tiro Federal de Salta lo llamó para expresarle de alguna manera su solidaridad y respaldo en su denuncia pero le informó algo que lo dejó perplejo.

Me dijo, aseguró Galletti, que Alfredo Víctor Vorano no concurría como socio a tirar en los polígonos de la institución deportiva y que no pertenecería a la misma en calidad de socio.

“Mire, está en la declaración primaria del imputado que dijo, quizá para demostrar la supuesta legalidad de la tenencia y el transporte del arma de guerra, que era tirador del Tiro Federal de Salta”, aseguró.

Tras el secuestro de otras armas y al tomar estado público dónde practicaba surge esta aseveración y este despegue.

“Mis amistades me aseguraron ayer que sí concurría a esas instalaciones y de ser así veo en esto otra vez el intento de bajar los decibeles a algo que es gravísimo”, sostuvo Galletti.

“Esto de ser así es más de los mismo. Es decir otra vez un grupo de personas intenta poner paños fríos a algo que la gente ya visualizó como muy grave y peligroso para todos, obviamente no desea que todo quede en aguas de borrajas. No hay nada personal en esto. Solo queremos, digo queremos porque en esto no estoy yo solo sino una enorme cantidad de salteños que no desean que las balas sean las que finalmente determinen si algo es o no justo”, concluyó.