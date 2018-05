"No entra en la lógica que en este país falte trabajo"

En sendas conmemoraciones por el Día del Trabajador, el gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que "no entra en la lógica que falte trabajo en un país como el nuestro", y sostuvo que "se necesita coraje político" para resolver el problema de la precarización del empleo.

Urtubey, acompañado por la ministra de la Producción, Paula Bibini y el secretario de Trabajo y Empleo, Alfredo Batule, participó de una cena con dirigentes gremiales en conmemoración del Día del Trabajador, donde expresó su compromiso y convocatoria "para que juntos construyamos una Argentina federal, equitativa, con igualdad de oportunidades para todos, donde la variable de ajuste no sean ni el puesto de trabajo, ni el salario de los trabajadores".

La reunión se realizó en la sede de Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga), donde fueron recibidos por su secretario general, Juan Carlos Ortega, y el titular de las 62 Organizaciones, Gustavo Soto, y unos 200 dirigentes sindicales. El gobernador consideró que en estos tiempos es imperativo "encontrar mecanismos de cobertura y protección para trabajadores que no tienen un trabajo registrado y para eso necesitamos el coraje político, pero también la colaboración de ustedes como los principales defensores de los derechos de los trabajadores".

"Para nosotros son inegociables las condiciones de los trabajadores, porque tienen que ver con el ADN de nuestras convicciones; por eso, como cada 1 de mayo, vengo a reafirmar mi compromiso ante ustedes de buscar en cada rincón de la provincia a todos aquellos que todavía trabajan en condiciones indignas", dijo, y agregó: "Debemos garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades", finalizó Urtubey. Soto agradeció la presencia permanente del gobernador y pidió "en nombre de todos los trabajadores que asuma la responsabilidad de liderar el verdadero cambio en el país, como lo hizo en Salta".

En barrio San José

La plaza Primero de Mayo, ubicada en barrio San José de esta ciudad, fue el escenario ayer del acto en conmemoración por el Día Internacional del Trabajador, encabezado por el gobernador Urtubey y con la presencia de dirigentes y delegados de sindicatos de toda la provincia.

"Fuimos el primer y único gobierno que no ha tocado ni un trabajador del Estado. Hemos creado la Universidad Provincial de la Administración Pública, y junto a las organizaciones sindicales trabajamos para garantizar las condiciones de cada trabajador y generar desarrollo con equidad", resaltó. "Desde la lógica, es muy difícil entender que un país como el nuestro haya gente sin trabajo". "Si la economía no está al servicio del hombre no tiene sentido. Nuestro principal desafío es dar sustentabilidad a los procesos productivos y económicos para que la variable de ajuste no sean los trabajadores", resaltó. "Hay que empezar a innovar buscando la competitividad, mejorar la logística y el financiamiento para que pueda haber trabajo de verdad", concluyó.

Por su parte, Gustavo Soto, de UPCN y de las 62 Organizaciones, presente en el acto señaló: "No tenemos que olvidarnos de los miles de salteños que hoy no tienen una fuente laboral".