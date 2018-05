La Municipalidad hará un informe sobre los caballos carreros

El 29 de abril, en una entrevista realizada por El Tribuno a Elba Moreira, miembro de la Fundación San Roque, la proteccionista se mostró muy crítica de la gestión municipal, principalmente en lo que respecta al cuidado de los caballos de los carreros que fueron recuperados y entregados a fundaciones de equinoterapia.

Ante esta situación, este medio consultó al subsecretario de Zoonosis y Bienestar Animal, David Ferri, quien comentó que las 204 familias carreras que se anotaron en el plan de reconversión entregaron 147 caballos y que la Universidad Católica fue la institución encargada de realizar un informe sobre los animales.

"De esos caballos la mayoría fueron donados a fundaciones de equinoterapia, 60 fueron a una entidad que está en La Caldera, 18 fueron a la Fundación Anidar y 9 a la Fundación Azul. En principio, de todos los caballos que fueron entregados existe un registro que lo lleva adelante la subsecretaria de Desarrollo Humano, Josefina Nallar", destacó el funcionario provincial.

David Ferri aclaró que los carreros todavía no entregaron la totalidad de los caballos y que eso se va a concretar durante los meses de mayo y junio. "Después vamos a comenzar con un trabajo de visitar periódicamente cada uno de los lugares donde fueron a parar los animales. Vamos a hacer una revisación general y constatar el estado en que se encuentran los caballos. Vamos a emitir un informe para la tranquilidad de toda la comunidad proteccionista de Salta y para que la gente también sepa cuántos animales hay y en qué estado están", explicó el director de Bienestar Animal.

Con respecto a los caballos que quedaron en posesión de los carreros, desde el organismo municipal se comprometieron a tratar de revisarlos. "Hay algunos carreros que no van a entregar sus caballos, por supuesto que se fomentó la entrega de animales mediante beneficios para el pago de las motocargas, pero no todos aceptaron. Otros hicieron cursos de capacitación en oficios y hoy son herreros, electricistas, gasistas, plomeros, hay diferentes oficios que aprendieron. Aunque la gran mayoría de los carreros entregaron sus animales por el beneficio que tenían del pago de la motocarga", afirmó David Ferri.

Caballos carreros

Desde la Municipalidad, aseguran que los caballos que están en posesión de las familias excarreras no están trabajando. "Se está cumpliendo a rajatabla el tema de la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en el municipio de Salta. Es la policía la encargada de recepcionar las denuncias que pueden realizar los ciudadanos si alguien ve un animal trabajando en la vía pública. Se llama al 911 y después ellos interceden. Hasta ahora no recibimos ninguna denuncia", comentó.

Las declaraciones de Elba

"La conozco a la señora y sé del trabajo que hace. Es una persona que trabaja mucho por el bienestar de los animales, lo viene haciendo desde hace muchísimos años. Yo creo que sus declaraciones son por el hecho de que como no emitimos un informe del estado en el que están los animales a todos les debe entrar la pregunta de dónde están y qué pasó con ellos", expresó David Ferri.

El funcionario municipal supone que las críticas de esta proteccionista son para saber del bienestar de los animales y no cree que haya "otras influencias" para que haga este tipo de declaraciones.

Según el director de Bienestar Animal, los caballos que fueron entregados a las distintas fundaciones están correctamente identificados con fichas individuales en las que consta un registro de marcas de cada animal y con título de propiedad. "Al momento de la entrega se hicieron certificados del estado sanitario del animal, para saber en qué estado se encontraba el animal al momento de entrega y todo eso está registrado en una carpeta individual de cada caballo", afirmó David Ferri.

Perrera

Otra de las críticas de la proteccionista fue por el estado de los animales en la perrera municipal. El secretario afirmó que "no hay animales en mal estado", salvo los que entran, que después se los va recuperando, y que son esos perros los que no están castrados porque no se los castra apenas ingresan. "Juntamos un grupo de ocho animales y hacemos una castración general", detalló.

Respecto al centro de adopciones afirmó que "sí está sobresaturado de animales", pero que no llega a haber hacinamiento, aunque hay caniles que tienen dos animales. "Eso también se debe a que hay poca adopción por parte de la gente. Hay una falta de estímulo a la adopción. Este año esperamos trabajar y se va a estimular más mediante eventos para fomentar la adopción de estos animales", finalizó.