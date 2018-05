Maquinaria agrícola: un peligro para los vecinos

Una trilladora rompió un techo y quedó en una vereda en el barrio San Cayetano. No hubo heridos de milagro.

El constante tránsito de maquinaria agrícola y de camiones de gran porte tiene preocupados desde hace tiempo a vecinos de un sector del barrio San Cayetano, en Rosario de la Frontera.

La polémica resurgió el sábado pasado, a la siesta, cuando una trilladora quedó fuera de control, destruyó un techo y quedó en la vereda en la calle Calixto Gauna. Las imágenes obtenidas muestran a la enorme maquinaria a punto de volcar incluso sobre la vereda, ya que se trata de un profundo desnivel.

El accidente ocurrió a la altura del puente de una canal de desages, cuyas barandas fueron destruidas en parte por el vehículo rural.

En la vereda

"Estaba trabajando cuando escuché un fuerte ruido y vimos que la trilladora rompió el techo y quedó en parte de la vereda. No fue una tragedia de milagro porque minutos antes los chicos estaban jugando en ese lugar", dijo el peluquero rosarino Juan Álvarez, quien reside en el lugar en el que ocurrió el accidente.

En el sector hay una curva pronunciada. Es un lugar muy transitado por vehículos y por el que permanentemente circulan peatones.

"Yo creo que se tendría que prohibir de manera definitiva el tránsito de maquinaria agrícola y de los camiones que pasan por este lugar, muchos a alta velocidad", dijo Álvarez.

"Incluso, como pueden ver, rompió el techo. El maquinista me dijo que se iba a hacer cargo de los daños pero no sé qué va a pasar con eso. También destruyó parte de las barandas del puente. Por suerte no pasaba nadie en ese momento por este lugar", señaló el peluquero.

Desde hace tiempo

El vecino reside en ese sector desde hace 36 años. "Estos problemas vienen desde hace mucho tiempo. Incluso hace aproximadamente unos cuatro años pasó lo mismo con una pala cargadora de la Municipalidad".

Finalmente, a pesar de los esfuerzos realizados por la Dirección de Tránsito, muchos son los que no cumplen con las ordenanzas municipales reglamentarias atinentes.

Un cruce sin barreras

En el sector en el que ocurrió el accidente con la trilladora existe un grave problema de inseguridad.

A pocos metros están las vías del ferrocarril que en el cruce por la calle solamente tiene un antiguo cartel que dice: “Pare, mire, escuche, cuidado con los trenes”.

No hay barreras, por lo tanto cuando una máquina se acerca al lugar solamente hace sonar la bocina para tratar de advertir su paso, lo cual no garantiza un cruce cien por ciento seguro.

Horarios

La Municipalidad, por intermedio de la Dirección de Tránsito, informó que los horarios de carga y descarga en la vía púbica son de 13 a 17 y de 21 a 10.

Por esto, el organismo advirtió que el incumplimiento del mismo será responsabilidad del propietario de la empresa y los comercios receptores.

Asimismo, se recuerda la prohibición de estacionamiento de camiones de todo tipo de porte, dentro del centro, microcentro y barrios donde obstaculicen el normal tránsito vehicular.