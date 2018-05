Una maestra está hace cinco días en la calle por un desalojo

Una docente fue desalojada de una vivienda que alquilaba desde hace dos años, y recién se enteró del procedimiento cuando volvió a su hogar. Le fueron a dar aviso de palabra a la escuela donde trabaja, pero la acción judicial llevada a cabo por el juez de Paz de esta ciudad y un cerrajero estaba en plena faena. Todos los muebles y elementos de valor de la docente y su familia quedaron en la calle, sin custodia ni cuidado de nadie.

La orden impartida por el Juzgado Civil N§ 8 tenía como objeto garantizar la restitución de la propiedad a su dueña, y mediar previamente ante la acción de última instancia de desalojo de acuerdo como marca los principios constitucionales de derechos y garantías de los individuos. Esta parte no se tuvo en cuenta por lo visto. Nunca hubo protección de bienes de los inquilinos, incluso se produjo la retención indebida de bienes, de acuerdo a lo señalado a El Tribuno por el abogado Santiago Pedroza, defensor legal de la familia desalojada.

"Sabíamos que en cualquier momento salía sentencia, pero no de un desalojo que nos enteramos en el momento. El juez de Paz que llevó adelante el procedimiento me avisó 5 minutos antes de sacar los bienes de esta familia. Incurrieron en tantas faltas, que llamaron "basur' a las herramientas y demás elementos de trabajo del hermano de la docente, que quedaron dentro de la casa. Hay cosas que faltan. Todo esto quedó bajo la lluvia en un procedimiento en donde se olvidó la cuestión humanitaria", explicó el abogado.

El desalojo se produjo el viernes pasado a las 9 de la mañana. No se dio aviso a la policía y sobre la hora los inquilinos se enteraban de lo sucedido. Lucila Coria, de 49 años, es la docente que debió pedir permiso en la escuela donde trabaja para dirigirse a lo que era su hogar.

"Al principio la señora nos daba recibos cuando abonábamos el alquiler, y después comenzaron los problemas con los recibos. Se judicializó el problema. El viernes el juez de Paz de Rosario de Lerma vino con un cerrajero. Cuando llegue le pedí explicaciones de lo que estaban haciendo, pero este señor me trató muy mal y me dijo que hace un mes estaba avisado pero que en la casa no había nadie las veces que él vino", contó la maestra.

No hubo notificación

Coria vivía con su madre de 74 años que está internada en el San Bernardo por una complicación de salud. Uno de sus hermanos trabaja todo el día, pero la familia se da tiempo para estar en la casa “lo suficiente como para haber recibido una notificación, o una cédula de presentación en el Juzgado de Paz, aunque sea dejada por debajo de la puerta; eso nunca ocurrió”, cuenta la docente que debió pasar a la intemperie cuidando sus cosas en el barrio Rastreador Fournier de Rosario de Lerma.

Para colmo la lluvia de este lunes en la tarde y la noche dejaron estropeadas algunas de las pertenencias depositadas en la vereda.

“Los vecinos ayudaron a guardar las cosas de valor, otras quedaron adentro porque el juez de paz así lo dispuso. Este hombre fue muy prepotente conmigo”.