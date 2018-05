El polémico comentario de Moria Casán sobre los hijos de famosos

La One lanzó un picante comentario sobre los hijos de Marley, Luciana Salazar y Flavio Mendoza, y las redes reaccionaron.

Flavio Mendoza presentó en sociedad a su hijo Dionisio. Padre e hijo protagonizan la última tapa de la revista Caras.

Tras ver la imagen, “La One” lanzó un picante comentario en sus redes.

“Son todos parecidos Matilda, Mirko y Dionisio. #BebesMillenials #TrillizosXXI”, escribió Moria en Twitter e Instagram sobre los hijos de Luciana Salazar, Marley y Flavio Mendoza respectivamente.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Si bien algunos coincidían con la diva y tildaron de “hijos de catálogo” a los bebés, muchos expresaron su enojo por el comentario, la llamaron “mala onda” y le pidieron a Mó que no se meta con bebés.

“Que patéticos hablar de hijos ajenos y meterse con bebés.. .que les importa!”, rezaba la respuesta de una usuaria al post.

Otro decía: “¿Y cuál es el problema si son todos iguales? Celebren la vida viejo!”.

“Si decidió alquilar vientre, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no adoptan ustedes? Es libre de formar su familia como él quiera! ¿O ustedes lo van a obligar o decidir por él también?”, decía otra usuaria.

Recordemos que Luciana, Marley y Flavio y tuvieron a sus hijos a través de la subrogación de vientre, en Estados Unidos. Desde entonces, el debate sobre el tema se ha intensificado.