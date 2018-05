Diputados: la oposición volverá hoy a la carga para frenar la suba de tarifas

El interbloque Cambiemos y la oposición protagonizarán una nueva pulseada esta tarde, a las 14, en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el dictamen de un proyecto de legisladores de la oposición de retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre de 2017 y actualizarlas por variación salarial, además de una rebaja del IVA del 50%.

Este nuevo capítulo de la pelea que mantienen el oficialismo y los bloques de la oposición se realizará tras la sesión especial del miércoles pasado, donde la coalición Cambiemos se negó a debatir y logró trabar la discusión sobre tablas de cerca de una treintena de iniciativas porque la oposición no consiguió los dos tercios, pero debió ceder a debatir en Presupuesto esta propuesta con despacho favorable de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, según publicó M1.

De todos modos, el oficialismo ya reafirmó que no modificará el cuadro tarifario y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, criticó las iniciativas legislativas que buscan anular los aumentos de tarifas de los servicios públicos al señalar que en el Gobierno no están "abiertos a ceder a la demagogia", pero aclaró que "es difícil sincerar el sistema tarifario después de tantos años de mentira y destrucción del sistema energético".

El debate

El ministro coordinador resaltó: "Hay que debatir y defender las propuestas" sobre la política tarifaria. "Daremos la discusión y vamos a defender la racionalidad".

La comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá hoy a las 14, y deberá expedirse sobre el dictamen de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor al proyecto opositor. Hasta ahora, y si se mantiene unida la oposición, el interbloque Cambiemos no podrá frenar el intento opositor de emitir dictamen y aprobarlo en una sesión especial que se haría el 9 de mayo para girarlo al Senado que, en caso de hacerlo ley, se encontraría con el veto del Ejecutivo.

"Tarifas razonables"



El proyecto, conocido como "tarifas razonables", establece que las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1° de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios, y también que se reduce el IVA de las facturas, de 21% a 10,5%, y se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de pymes. Cambiemos repetirá los argumentos esgrimidos por Luciano Laspina, de que la oposición tendrá que "decir si se aumentan los impuestos o el endeudamiento" para cubrir el costo de los proyectos impulsados por los bloques opositores.