Diputados discuten en comisión el proyecto de la oposición sobre tarifas

La iniciativa presentada por el Bloque Justicialista y el Frente Renovador propone que el incremento no exceda el índice de variación salarial para consumidores residenciales y un recorte del 50% del IVA que se cobra sobre los montos.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados abrió esta tarde el debate del proyecto de legisladores peronistas y massistas que propone retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre de 2017 y actualizarlas de acuerdo a la variación salarial, ademas de una rebaja del IVA del 50% para consumidores y para las pymes.

En la apertura de la reunión, el presidente de esa comisión, el macrista Luciano Laspina, pidió al menos una semana más de plazo a la oposición para emitir el dictamen, a la espera de los informes técnicos que revelen el costo fiscal que tendría el proyecto impulsado por la oposición.

Uno de los autores de la iniciativa, el massista Marco Lavagna, señaló que "como el gobierno hizo el aumento de tarifas sobre el supuesto de una inflación baja, de entre el 8 y el 10 por ciento anual; y evidentemente no lo cumplirá, ahora debe aflojar con las tarifas".

Desde el interbloque Argentina Federal, Diego Bossio, expresó: "Cuando desde el gobierno nos hablan del costo fiscal excesivo decimos que somos conscientes de que las cuentas tienen que estar equilibradas; pero hay que ver también si estas tarifas son sustentables o no para las familias y las pymes".

En defensa de la política tarifaria, el radical Luis Pastori, calificó al proyecto de la oposición como "absolutamente irracional, o sea no dotado de razón, absurdo, disparatado, inverosimil e ilógico", para a continuación repasarlo artículo por artículo marcando las supuestas contradicciones.

Más temprano, en una entrevista con radio La Red, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró "absolutamente inviable" el proyecto sobre tarifas impulsado por la oposición en el Congreso y advirtió que, "si sale así, terminará siendo vetado" por el Gobierno.