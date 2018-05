Coudet: “El refuerzo que quiero es Lautaro Martínez”

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, se refirió al próximo mercado de pases y mencionó a Martínez como el refuerzo que quiere para el próximo semestre, a pesar de que el delantero continuará su carrera en Inter de Italia.

“Les voy a dar un nombre. El refuerzo que quiero es Lautaro Martínez. Ojalá lo podamos retener un tiempo más”, dijo un distendido Chacho Coudet en rueda de prensa en la previa del partido de mañana ante Universidad Católica de Chile por la 5ta. fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores de América.

Coudet confirmó este mediodía el once inicial que recibirá mañana a la U de Chile, con la idea de concretar la clasificación de la Academia‘ a la próxima fase.

“Los once para mañana van a ser Musso, Saravia, Sigali, Donatti, Soto, Cardozo, Domínguez, González, Centurión, Licha (Lisandro López) y Lautaro (Martínez), confirmó el DT albiceleste tras la práctica matutina.

“Clasificarnos sería cumplir con el objetivo que nos propusimos desde el primer partido. Será difícil pero vamos a salir a buscar los tres puntos”, sostuvo Coudet sobre el equipo chileno.

Racing (8) accederá a los octavos de final del certamen en caso de conseguir un triunfo o un empate, ya que con este último resultado dejaría sin chances a la U trasandina y clasificaría a la siguiente fase con Cruzeiro de Brasil.

“Universidad de Chile es un grande y necesita llevarse algo de acá para no complicarse”, continuó sobre el conjunto que viene de perder por 7-0 ante Cruzeiro y que cuenta con cinco unidades al igual que los de Belo Horizonte.

En cuanto al estado del campo de juego del Cilindro de Avellaneda, que fue resembrado tras la suspensión del partido del pasado domingo ante Arsenal (por la fecha 25ta. de la Superliga) tras la intensa lluvia, dijo que “tener buenos campos obliga a intentar jugar por abajo. La cancha fue resembrada y hoy no está en óptimas condiciones. Espero que esté parejo para que corra la pelota”, concluyó.

Con respecto al entrenamiento matutino, el plantel de Racing llevó a cabo una rutina en el gimnasio del club por las precipitaciones que cayeron sobre Buenos Aires.

El resto de los convocados para el partido de mañana son Javier García, Miguel Barbieri, Augusto Solari, Marcelo Meli, Matías Zaracho, Enrique Triverio y Brian Mansilla.