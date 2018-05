Jeremías Olmedo prepara su debut en la FR Plus

A los 15 años, Jeremías Olmedo dará el próximo fin de semana un gran paso en su carrera automovilística. Ha estado ligado al karting desde muy temprana edad, seguirá corriendo en esta categoría, pero con su crecimiento llegaron nuevos desafíos y uno de ellos será su debut en la Fórmula Renault Plus, la “cantera del automovilismo”.

Olmedo realizará el próximo fin de semana en Termas de Río Hondo su debut en la Fórmula Renault, según anunció el sitio oficial de la categoría. El piloto oriundo de Rosario de la Frontera competirá bajo la estructura del equipo Girolami Racing.

“Es una categoría que tiene muchos autos, se dan lindas carreras y es muy pareja. También recorre distintos circuitos y eso me permite aprender y conocer mucho, por ejemplo este autódromo de Termas que es un circuito a nivel mundial en donde corren categorías como el MotoGP. Me parece que es una muy buena categoría para empezar a hacer experiencia en carrera, pasando autos, largando de parado”, señaló Olmedo.

El juvenil piloto ya realizó varias pruebas a bordo de un monoplaza de la Fórmula Renault. “Probamos tres veces, dos en el Cabalén y una en Río Cuarto. Me sentí muy cómodo con el auto y con el equipo. Creo que anduve bien, tratando de adaptarme y de ir conociendo los límites. También fue muy bueno que pude probar con lluvia y eso sirve mucho para notar las diferencias del auto y saber cómo va en esas condiciones de pista”, añadió el salteño.

La actividad en Termas de Río Hondo iniciará el sábado con la disputa de los ensayos (9.10 a 9.30 y 11.20 a 11.40), la clasificación (14.20 a 14.47), la súper clasificación (14.55 a 15.07) y la primera carrera del fin de semana (17.25). En tanto, en la jornada dominical, la segunda carrera se pondrá en marcha a las 13 con una extensión de 12 vueltas (o un máximo de 30 minutos) al trazado de 4.800 metros de longitud.

La pasión de Jeremías por el automovilismo viene de familia. “Mi abuelo corrió en karting a nivel zonal y mi papá en moto. Me acuerdo que mi papá me llevó a ver una carrera de karting, me gustó, le dije que quería correr y ahí empezó todo”, contó el salteño a días de sus debut en la FR Plus.