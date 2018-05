Se reanudan los torneos nacionales de la UAR

El próximo fin de semana se reanudará la actividad en los certámenes nacionales de clubes que organiza la Unión Argentina de Rugby y que tiene la participación de dos equipos salteños. Universitario RC disputará los cuartos de final del Torneo del Interior B frente a su homónimo de Rosario (Santa Fe), mientras que el Jockey Club defenderá la plaza que tiene el Regional del NOA en el Nacional de Clubes B frente a Córdoba Athletic.

Universitario finalizó la primera fase del Torneo del Interior como puntero del grupo 4, con cinco triunfos y una derrota; la posición le permitirá disputar los cuartos de final de local frente a quien terminó segundo en la zona 3, con tres victorias e igual cantidad de derrotas.

Los otros encuentros de cuartos de final serán: Jockey Club de Villa María vs. Universitario de Mar del Plata, Teqüe RC (Mendoza) vs. Santiago Lawn Tennis y Trébol de Paysandú vs. Marabunta (Río Negro). En tanto, los partidos por el Torneo del Interior A serán: Huirapuca vs. Peumayén, Jockey de Córdoba vs. Marista, Curne vs. Universitario de Córdoba y Liceo vs. Lince.

El que tendrá una final será el Jockey Club de Salta, puesto que jugará la final por el descenso frente a Córdoba Athletic en el Nacional de Clubes B. Cabe destacar que en el caso de los torneos nacionales los clubes no pierden la categoría, sino que es el certamen regional al que pertenecen el que pierde la plaza. En caso que el albirrojo pierda frente a los cordobeses, que serán locales, el Regional del NOA se quedará con un cupo menos en el Nacional de Clubes B para la próxima temporada. El Jockey Club llegará a este compromiso sin haber ganado en toda la competen cia.