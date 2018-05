Felipe Biella: “El Copaipa podría controlar las obras si se dispone por ley y con presupuesto”

Luego de que se conociera ayer el reclamo de la Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de los Derechos de los Consumidores (Red Sol), ante el Gobierno de la Provincia para que intervenga al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa) por falta de control sobre las estructuras sismorresistentes en los edificios, desde la entidad en cuestión emitieron un comunicado.

A través de su página oficial, el Copaipa destacó cuáles son las funciones que cumple y, al respecto, el presidente de la entidad, Felipe Biella, dialogó con El Tribuno. “Esta denuncia generó muchas reacciones. Pero es necesario marcar las responsabilidades de cada sector como son”, expresó el ingeniero.

¿Cuál es la opinión que tienen con respecto al reclamo de Red Sol?

El pedido que se hace sobre el accionar del Copaipa se hace sobre una actividad en la que no se tiene competencia. Lo que hace este Consejo, modelo a nivel país, es tener la responsabilidad de controlar el ejercicio profesional de 197 profesiones pero, además, cumple un rol muy importante que es la verificación de las condiciones mínimas de seguridad en los proyectos, que tiene que ver con estructuras sismorresistentes, instalaciones eléctricas e higiene y seguridad. Y esto se hace a través de los matriculados en Copaipa. Los miembros de este Consejo tienen certificación de sus conocimientos. No existe un proyecto que haya sido controlado por el Copaipa que no cumpla con algunas de estas normas. El rol que le otorga la ley es ese. Ahora bien, de la misma manera la ley le otorga el control de policía de obra a los municipios. Ellos son los encargados de controlar los planos y de verificar las obras. Si existiera algún riesgo en una obra, entonces somos informados del caso y se aconsejan las medidas que se deben tomar.

En la presentación que Red Sol realiza al Gobierno provincial destacan que los municipios no cuentan con un departamento de control de obras sismorresistentes...

Si no existe un control por parte del municipio, entonces lo que se debe pedir es la intervención de municipio o el Concejo Deliberante, pero de ninguna manera del Copaipa, que cumple a rajatabla y con excelencia el rol que le otorga la ley. Ya que se desató esta polémica, el Copaipa estaría dispuesto -si una ley lo atribuye- a controlar las obras, si se asigna una partida presupuestaria para tal tarea. Estoy convencido de que el Copaipa haría una tarea de excelencia porque cuenta con profesionales capacitados. Pero hoy, es el municipio el que cobra los derechos de construcción y con esa partida presupuestaria deben verificar los planos y que se cumpla la obra en transcurso, y además son ellos los que otorgan los certificados de habitabilidad. Son los municipios los que hacen la inspección al terminar la obra.

¿Cada cuánto cree usted que desde el municipio deben acercarse a la obra y hacer los controles correspondientes?

Creo que deben hacerse los controles cada vez que vaya a iniciarse una etapa. Cuando se va a hormigonear un nivel, en la etapa de mampostería, en la etapa de la colocación de redes de servicios como agua, luz y gas. Creo que un inspector debería asistir a una obra por lo menos una vez cada 15 días. Hay obras donde se requieren esos tiempos y habrá obras que requieren una supervización cada dos meses. En toda obra, además hay una responsabilidad de los directores técnicos y también por parte del constructor con un representante técnico, para ver que se cumpla.

¿Recibieron alguna denuncia contra algunos de sus matriculados por no cumplir con su rol en una determinada obra?

No. En la actualidad no tenemos ninguna denuncia. Además, las sanciones del Consejo son muy severas. Un incumplimiento por parte de un matriculado puede costarle la matrícula para trabajar.

¿Hasta dónde llega el control del Copaipa en las obras sismorresistentes?

Por ley solo podemos verificar los proyectos y cálculos que tienen que ver con estas obras. Los profesionales presentan sus proyectos de estructura en el Consejo y allí se verifica que se estén cumpliendo las normas. Si alguno de los proyectos no cumple con los cálculos estipulados, se devuelve el proyecto para que se hagan los cambios correspondientes. Esos planos visados van al municipio, donde se aprueba el proyecto. A partir de ese momento, el control de policía de obra queda en manos del municipio. Al finalizar, es el municipio el único que puede dar el certificado de final de obra.