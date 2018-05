VIDEO: Un león ataca al dueño de una reserva de caza en Sudáfrica

Mike Hodge, el dueño de la reserva de caza Marakele, ubicada en Limpopo (Sudáfrica), fue hospitalizado en grave estado tras ser atacado y mutilado por uno de sus leones, informa News24. El incidente tuvo lugar el lunes frente a unos visitantes que resultaron conmocionados. Un representante de la Policía local, Moatshe Ngoepe, afirmó que el hombre sufrió lesiones graves en el cuello y la mandíbula. En el video se ve cómo el dueño del parque fue atacado dentro de un recinto de leones. Al detectar al hombre, el animal lo persiguió y una vez que lo capturó lo arrastró hacia unos arbustos cercanos, donde la víctima permaneció inmóvil.

Tras esto, en el video se pueden escuchar gritos de los visitantes: “¡Alguien que ayude, por favor! ¡Dios mío!”. También se oyen varios disparos de fondo. Más tarde, un amigo de la víctima que comentó que el hombre había entrado al recinto de los leones con el objetivo de investigar qué estaba causando un olor que molestaba a uno de estos animales, según The Sun. Asimismo, el medio informa que Hodge se está recuperando en un hospital.

British safari park owner Mike Hodge has been attacked by one of his lions. The park has confirmed that the lion, called Shamba, was destroyed https://t.co/DAmZsSOeZn pic.twitter.com/FhFyXlfJok