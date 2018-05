Promocionan el parto respetado a través de un taller

Durante la semana se promocionó en el país el parto respetado. En los distintos centros médicos se realizaron encuentros y talleres en los que las mamás pudieron sacarse todas dudas sobre cómo será el momento de la llegada del bebé. En el caso de Salta, desde el Hospital Público Materno Infantil se convocó a todas las pacientes que están realizando el taller de acompañamiento para el momento del parto y también a todas aquellas se estén transitando su embarazo, para que se sumen.

La semana de trabajo tuvo uno de sus momentos más emotivos el miércoles cuando una treintena de embarazadas de más de 28 semanas de gestación participaron de un encuentro donde destacaron los cambios que se van generando en el cuerpo de las mujeres, la necesidad de contar con acompañamiento y conocer el protocolo de los procedimientos médicos y se habló de los momentos del parto.

No se dejó de lado la importancia de ofrecer lactancia materna al recién nacido. En diálogo con El Tribuno, Viviana Corfield, jefa de Obstetricia del hospital Materno Infantil, destacó que durante los encuentros se trabajó el lema "Más acompañamiento, menos intervenciones".

Desde el taller se invitó a las familias de las embarazadas a involucrarse. "Cuando trabaja en forma conjunta el equipo de profesionales, familia, embarazada y bebé, los resultados son siempre mejores. La confianza, el conocimiento y la posibilidad de sacarse las dudas hacen que se llegue a buenos resultados", destacó la profesional.

Atención y servicios

El Materno Infantil cuenta en la actualidad con los elementos necesarios para ofrecerles a las mamás la posibilidad de llegar a un parto fisiológico, con la mínima intervención posible. A partir de la semana 28 se dictan los talleres de preparto, además de hacer un seguimiento continuo de cada uno de los casos.

En lo que se refiere al momento de la atención, las habitaciones cuentan con luces bajas, barras de estiramientos, pelotas y duchas personales que favorecen el tratamiento no farmacológico del dolor. "Pero para poder hacer uso de estos espacios y sus recursos es necesario que las embarazadas se acerquen y se interioricen sobre este momento de la vida, que es el embarazo y el parto", afirmó la médica.

Peligros del parto en casa

Durante los encuentros realizados en el Materno Infantil, Viviana destacó que a lo largo de su práctica profesional recibió la propuesta de asistir partos domiciliarios. La profesional relató que no aceptó porque considera que el ámbito del parto debe ser seguro para que, si se genera algún imprevisto, haya medios para salvar la vida del niño y de la madre.

"Creo que no debemos retroceder 200 años sino reclamar la atención confortable de los servicios de salud, para que se sientan como si estuvieran en su casa", agregó la obstetra.

"Un parto de bajo riesgo se puede transformar en uno de alto riesgo en cuestión de minutos y ahora hay muchos movimientos que propician las no intervenciones, con los que estoy de acuerdo, pero también creo que el profesional debe tener el cuidado", explicó la profesional del Materno Infantil.

Viviana Corfield especificó que a veces en una urgencia no se puede preguntar sobre la terapéutica que se debe tomar para salvar la salud del bebé. "Muchas veces nos encontramos en un choque, pero estoy convencida de que cuando se le explica a la paciente todo el procedimiento, el mejor aliado para dar su testimonio es el padre porque estuvo presente", agregó la profesional, que promueve el parto respetado y difunde la necesidad de que los padres asistan al curso.

Las interesadas en sumarse a los talleres de preparto solo deben acercarse a la recepción del hospital para inscribirse. Los organizadores recordaron que para cada semana del embarazo hay un grupo.

Seguir conectado después del curso

Vivir el embarazo, el parto, las primeras horas de la lactancia y todo lo que viene cuando se regresa a casa es la experiencia concreta de armar una familia.

Las responsabilidades que conlleva la crianza de un niño y los temores que se pueden generar por no saber si se lo está haciendo bien demandan un apoyo profesional.

En el Hospital Público Materno Infantil, una vez que el niño nace, se le hace un seguimiento y acompañamiento a la madre. Y luego también se las asesora sobre las propuestas de planificación familiar a las que se puede acceder en forma gratuita.

Verónica Colque realiza body painting y participó de las actividades para promover un parto respetado junto a la madres. “Estoy colaborando con las mamás que están haciendo el curso con body painting. La idea es que todas puedan disfrutar de lo que es el arte en la piel. El body painting es algo que no muchas conocen y además lo hicimos con productos hipoalergénicos, porque en el embarazo la piel se pone muy delicada. Pintamos algo sencillo para que todas puedan sumarse y sacarse un foto de recuerdo. Es la primera vez que participo de este lado. Hice al taller desde el lugar donde ahora están ellas”, relató.

La artista tiene dos hijos y tuvo el curso de preparto en el Materno. “Hice al pie de la letra todo lo que me dijeron y llegué acá con 9 de dilatación en los dos partos. Me sentí contenida y acompañada. Tengo 29, uno de mis hijos tiene 6 y el otro, 5”, contó.

Verónica dijo que no tendrá más chicos porque su marido se hizo la vasectomía. “Hicimos planificación familiar. Siempre les digo a los papás que ellos también pueden cuidarse y no es nada del otro mundo o que los cambie fisiológicamente. Yo no quería tomar medicamentos, así que mi esposo se hizo la cirugía”, detalló.

Noelia y Matías Quintanilla: “Ahora las cosas cambiaron”



Esta joven pareja espera a su primera hija con ilusión, nervios y ansiedad. En diálogo con este medio, Noelia contó su experiencia:

“Tengo 36 semanas de embarazo y hace 6 semanas que hago el curso. Estas son las últimas clases. Tengo fecha de parto para el 11 de junio, que es el cumpleaños del padre. Tengo 30 años y mi pareja tiene 25. Este es mi segundo hijo pero después de 13 años. Así que es como si fuera el primero, sobre todo porque ahora las cosas cambiaron y hay talleres y acompañamiento. Mi primer hijo nació por parto normal y ahora está todo normal, así que vamos en ese camino. Durante el curso me enfoqué en mí y en que mi hija nazca bien. Hace unos días saqué la licencia, soy profesora de educación física. Mi hijo está feliz pese a que quería un varón. Se llama Nadir Quintanilla”.

Matías, el papá, también compartió su testimonio sobre cómo vive la llegada de su bebé. “Me siento emocionado y feliz. Trabajo en la construcción y, cuando salgo, me vengo a acompañarla para que hagamos el curso. Estoy ansioso pero tranquilo porque aprendimos muchas cosas. Nos llevaron hasta la sala de partos para que la conozcamos. Voy a estar en el momento del parto”, contó a El Tribuno.

Valeria: “A veces los nervios te ganan”

Valeria tiene 39 años y espera su primer bebé. Si bien reconoce que a su edad hay muchas cuestiones que debería conocer, dice que en lo que se refiere a los cambios que generó el embarazo en su cuerpo, lo que vendrá con el parto y las experiencias de los meses siguientes está siendo “todo un descubrimiento.

“Estoy en la semana 37 y ya estoy con dos de dilatación. Tengo 39 años y este es mi primer hijo. El viernes recién me enteré de que era nena porque no se dejaba ver. Hicimos la última ecografía para ver cómo sigue todo. El taller es muy bueno porque te dan mucha información que no conocemos. Pese a todo, estoy nerviosa igual. Hoy se desprendió el tapón mucoso y ya le avisé a todo el mundo, sabiendo que no era hora todavía, pero los nervios te ganan. Entonces me vine urgente en remís, porque todavía no manejo bien la diferencia entre lo normal y lo que no es normal. Mi familia es chica, somos solo cinco. Vivo en barrio El Carmen, así que estoy cerca pero igual me vengo en remís. Tengo fecha para fines de mayo pero creo que se va a adelantar. Ya tenemos todo organizado, para el momento del parto vengo con mi hermana y mi sobrina. Tengo una peluquería, así que también ya me organicé con el trabajo”.