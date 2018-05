Caballero: “Messi es tan importante como el aire para vivir”

Wilfredo Caballero, uno de los cuatro arqueros de la nómina previa de 35 futbolistas argentinos para el Mundial de Rusia 2018, reconoció que Lionel Messi es imprescindible para el once nacional.

“Messi es tan importante como el aire para vivir. No sólo como jugador, sino también como capitán y emblema de la selección argentina. Lo necesitamos mucho”, expresó en declaraciones difundidas por la agencia española EFE.

Caballero, arquero suplente del Chelsea, ganador de la Copa FA de Inglaterra, reiteró su deseo de estar en la lista definitiva de 23 jugadores de la selección argentina que el técnico Jorge Sampaoli oficializará mañana.

“Mi ilusión es estar. Deseo y me encantaría estar, pero hay que ser precavido y esperar la lista de Sampaoli”, manifestó el experimentado arquero con pasado en Boca Juniors y Arsenal, en los españoles Elche y Málaga, además del Manchester City inglés.

“Uno quiere jugar y aportar. Lo primero es estar, y, después, aportar, por más que uno diga, no es fácil. Puedo aportar experiencia y conocimiento de un montón de ligas. En la selección hay que demostrarlo todo”, puntualizó Caballero.