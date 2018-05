Rafael Nadal es el número uno

El español Rafael Nadal se consagró hoy campeón del Masters 1000 de Roma con la victoria en la final ante el alemán Alexander Zverev por 6-1, 1-6 y 6-3 y recuperó el número uno del ranking mundial.

Nadal ganó su octavo título en Roma luego de dos horas y nueve minutos en una final que fue interrumpida dos veces por la lluvia.

La conquista no fue sencilla para Nadal quien en el tercer set estuvo 1-3, pero la aparición de la lluvia por segunda vez le sirvió para corregir errores en la reanudación. De hecho, Zverev, número tres del mundo y que venía de 13 triunfos consecutivos, no sumó puntos.

Nadal, que perdió el número uno a manos del suizo Roger Federer (no está jugando la gira sobre canchas lentas) por no poder defender puntos en el Masters 1000 de Madrid, cerró un día glorioso en Roma con su regreso a la cima de ranking.

Con esta victoria, Nadal afrontará en Francia el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, con una confianza enorme en busca de su undécimo campeonato, a partir del 27 de mayo.

El Masters 1000 de Roma se jugó sobre polvo de ladrillo y otorgó 4.872.105 euros en premios.