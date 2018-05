Neymar continuará en el PSG.

El presidente del París Saint Germain (PSG), el qatarí Nasser Al Khelaïfi, reafirmó que la máxima estrella del plantel parisino, el brasileño Neymar, se quedará en el club a cumplir el contrato que tiene firmado, más allá de que los medios españoles aseguran que el delantero podría volver a Barcelona o pasar al Real Madrid.

“Neymar está cansado de estos rumores sobre su futuro. Son los medios españoles los que lo dicen. Si se los cree, peor para usted”, respondió Al Khelaïfi, máximo dirigente del club parisino, en una nota publicada hoy por el diario L’Équipe.

Harto de tener que responder continuamente sobre que pasará con Neymar, que se encuentra recuperándose de la operación por una fisura del quinto metatarsiano del pie derecho, el dirigente sentenció que “se va a quedar‘ en el PSG, con el que tiene todavía cuatro temporadas de contrato.

En otro tramo de la entrevista, Al Khelaïfi también confirmó que el goleador uruguayo Edinson Cavani, máximo anotador de la liga francesa esta temporada, “se va a quedar”, no sólo porque tiene dos años más de contrato sino que ‘es un gran jugador, un luchador y el máximo goleador de la historia del club”.

En relación al entrenador español Unai Emery, que dejó el cargo tras el empate de la última fecha del PSG frente al Caen (0-0), el dirigente qatarí dijo que “es injusto” hacerlo responsable de que el club no haya ganado la Liga de Campeones en las últimas dos temporadas y que ha dejado un legado de “siete títulos en dos temporadas”.

Por su parte, Al Khelaïfi se mostró desafiante ante el riesgo de que el PSG sea sancionado por la UEFA por haber incumplido las reglas del juego limpio financiero con contratos multimillonarios, como los casos de Neymar (222 millones de euros) y Kylian Mbappé (180 millones de la moneda europea) que no vienen respaldados por ingresos equivalentes.

“La UEFA es muy dura e incluso en ocasiones injusta. Para mí ser sancionado sería sorprendente, anormal y escandaloso”, afirmó, al tiempo que agregó: “No hemos hecho nada malo. Hemos respetado las reglas. La gente sabe de dónde viene nuestro dinero, no tenemos deudas, tenemos garantías. Hay clubes en otros campeonatos que tienen deudas. En España, por ejemplo, hay muchos clubes endeudados”.