Lanata promete que el nuevo Periodismo Para Todos "será crítico con el Gobierno"

Jorge Lanata vuelve a la pantalla de El Trece hoy a las 22, con su característico programa de periodismo PPT “Periodismo Para Todos”, cumpliendo su séptima temporada. Al respecto, en una entrevista a Teleshow, el conductor adelantó que el ciclo comenzará con críticas al Gobierno porque “es un poco lo que está sintiendo la gente” expresó.

El periodista anticipó que el monólogo que da inicio al programa esta vez tendrá como punto central la denuncia a un ministro. "Siempre lo escribo el día anterior. Y en este caso va a haber una especie de toma de posición respecto al Gobierno, y será más bien una crítica porque es un poco lo que está sintiendo la gente", contó en diálogo con Teleshow.

En relación al humor, algo que también caracteriza a la emisión, Lanata manifestó que habrá un sketch llamado "Verano del '18" que y tendrá como protagonistas a alumnos de dos colegios: "El Ñuman School" (haciendo alusión al colegio que asistió el Presidente Mauricio Macri, Colegio Cardenal Newman) en el que Hebe de Bonafini será la preceptora. Y “Hombre Nuevo”, en el que estarán los K y otros personajes", comentó.

"Va a ser divertido porque son como un grupo de nenes bien, pero chiquitos", dijo en la entrevista. El fundador de Crítica y Página/12 anticipó que Gladys Florimonte también hará una parodia de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde: "Gladys hace a Christine Lagarde y quedó re buena porque tienen rasgos muy parecidos", aseguró. Además de la versión humorística, PPT emitirá este domingo una entrevista que el conductor le hizo a la propia Lagarde, y habrá un informe sobre el funcionamiento del FMI en Israel y Serbia, según adelantó el conductor.

Lanata estará acompañado por un equipo periodístico como en años anteriores. Cecilia Boufflet se suma al equipo de periodistas que estuvo junto al conductor en el ciclo durante el año pasado: Nacho Otero, Maru Duffard, Gastón Cavanagh y Rolando Barbano. El periodista aseguró no estar preocupado por el rating. "Vivo en una selva en donde el idioma que se habla es el rating, así que no me queda otra que hablarlo. Está todo bien, no pasa nada. Nunca tuve problemas de perder en buena ley. Yo lo que quiero hacer es un programa que me guste y PPT va a estar bueno", afirmó el periodista. "En su momento, estábamos condenados a la primicia y es muy difícil mantener eso durante tanto tiempo. Ya estamos en el séptimo año y nunca hubiera pensado que íbamos a llegar hasta acá. Pero también es cierto que el encendido de la televisión bajó y lo que funciona es el evento o una situación especial. Y eso el programa no lo perdió, porque hay mucha expectativa por nuestro regreso", declaró.

En esta oportunidad, Periodismo Para Todos tendrá como rival en la pantalla a Marley en Telefé, que emitirá una edición especial en Dubai de “Por el mundo”, en el que participará Diego Maradona. Sin embargo, Lanata desestimó que eso le quite el sueño: "El año pasado competíamos con Susana y más de la mitad de las veces le ganábamos nosotros. Con Marley daremos pelea", aseguró. A su vez, expresó que durante el programa en vivo no le interesa saber de números: "El equipo de producción sabe que durante el programa no me interesa el rating. Mi único termómetro es que si yo me entretengo, la gente se entretiene. Si yo me aburro, el público también. Y cambio de tema”, aseguró el conductor.

