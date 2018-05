La Asociación de Técnicos en Salta es un “polvorín” de dos "cabezas"

La Asociación de Directores Técnicos de Salta (ATFA) es hoy un auténtico polvorín dispuesto a estallar en una cruenta guerra de posiciones en cualquier momento, y parece haber llegado a un grado de anarquía y acefalía que supera el límite del bochorno.

Insólitamente, dos personas dicen ser los titulares de la seccional Salta de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino con argumentos igualmente convincentes, trasladando una confusión mayúscula a los cientos de directores de la provincia que no saben a ciencia cierta quién los representa: Manuel Ibarra y el popular Omar “Negro” Alegre.

El primero fue reconocido de palabra por la máxima autoridad de ATFA a nivel nacional, Victorio Cocco, quien le expresó su apoyo a viva voz; mientras que el ídolo de Gimnasia y Tiro asegura que nunca recibió una notificación de desafectación y que legal y estatutariamente está avalado como principal cabeza de ATFA Salta cuando fue elegido en junio de 2014 (el mandato tiene 4 años de duración).

Las elecciones en la Asociación se harán el 30 de junio en todo el país; por ende, Alegre asegura seguir siendo el secretario general en ejercicio y que desde octubre de 2017 Ibarra viene usurpando su cargo sin ninguna legitimidad más que la palabra de Cocco, sin respaldo legal. A su vez, denunció que el mismo Ibarra, sin ninguna facultad y atribución, pero con ascendencia y vínculos en la sede central, viene regularizando y revalidando los títulos de muchos entrenadores (Sergio Albornoz, Gustavo Módica, Jorge Honecker y Néstor Choque son los casos más conocidos), cobrando él las cuotas societarias sin rendirle cuentas a quien Alegre señala como único secretario, es decir él mismo.

El “Negro”, en diálogo con El Tribuno, también apuntó al mismo Cocco, el titular del gremio, al manifestar que nunca recibió ayuda de Buenos Aires como para realizar una buena gestión, y que Ibarra sí recibió todo el apoyo sin ser el secretario electo ni haber asumido formalmente.

“Ibarra estuvo como adjunto en mi lista y me traicionó. Me gané un prestigio jugando al fútbol y me da vergüenza salir a hablar de esto, pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Victorio (Cocco) dijo que yo nunca hice nada, cuando él nunca me quiso dar una herramienta para trabajar. Y a Ibarra le dio todas las facilidades y lo habilitó de palabra a que cobre las cuotas. Yo tengo al “Cata” Torres, que es el tesorero, el único habilitado para cobrar las cuotas de la asociación”, se despachó el “Negro”, para luego ahondar: “Si Cocco quería imponer por su cuenta a Ibarra me lo hubiese transmitido a mí, al legítimo secretario. Por el contrario, todo fue a mis espaldas”, concluyó.



Alegre convoca hoy a todos los DT y se postula a la reelección

Omar Alegre convoca además para hoy, a las 19, en el salón de la Federación de Centros Vecinales, ubicado en 20 de febrero 780, a todos los entrenadores de la provincia, incluidos los del interior, a participar de una reunión informativa donde el ex jugador de River y Gimnasia los pondrá en conocimiento del conflicto y exhibirá los papeles que lo avalan como secretario general de ATFA Salta: estatuto, acta constitutiva de comisión directiva y demás.

“Abriremos el padrón general, que ya no será de 30 o 40 técnicos que reclutó en su momento Ibarra, sino de casi 200, incluyendo a toda la provincia. Les abriremos las puertas a todos y veremos cada caso puntual, aplicando en algunos casos amnistías para regularizar la cuota societaria. Y con todas las facultades que tenemos les daremos el recibo correspondiente, y podrán votar”, detalló Alegre, quien se relanzará además como candidato a la reelección.

“Cometieron un error grave, dándole facultades a alguien y dejando de lado a la máxima autoridad. Yo como secretario general debería tener conocimiento de todo lo que le ingresa a Ibarra”, añadió, para luego hablar de sus propuestas en caso de ser reelecto. “Quiero traer la escuela de técnicos. Que todos los técnicos, grandes y chicos, tengan la posibilidad de estudiar y no hacer cursos por internet. Queremos nivelar la jerarquía, participar de talleres, capacitaciones, no solo en la capital, sino salir al interior. Que abarque a toda la provincia. Tenemos que conseguir una sede propia, y si en Buenos Aires no te lo dan, hay que tener ingresos propios. Y para ello hay que tener el padrón activo, trabajar sobre los beneficios para el afiliado. Presentaré todos los papeles e iré a la Justicia. Esto va a ser largo. Y si llego a ganar, el secretario general me va a tener que recibir”, se despachó Alegre.