“Mesa de juegos” en el Museo del Molino de Piedra de Vaqueros

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de los Museos, hoy el Museo del Molino de Piedra Hidráulico abrirá sus puertas a los visitantes, de 10 a 20, y a partir de las 15 recibirá a quienes deseen participar de “Mesa de juegos”. Los asistentes deben llevar un juego de mesa y serán obsequiados con mate y panes de campo dulces y salados, por gentileza de la organización.

El museo, ubicado en la avenida San Martín 2176 de Vaqueros, tiene dos muestras permanentes. Una compuesta por herramientas agrestes, en su mayoría donadas por moradores del pueblo. Entre morteros, salamandras, arados, vasijas y decantadores para purificar el agua pueden hallarse también un bandoneón con aplicaciones de plata, una virgen muy antigua que perteneció a la familia Urquiza, máquinas de escribir y cunas de época.

La otra guarda el molino de piedra que le legó el nombre a la institución. El artefacto data de 1735 y fue construido por los jesuitas. En 2015 fue recuperado y restaurado gracias al aporte económico del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural. Está considerado el ícono más antiguo del departamento de La Caldera, debido a que formaba parte del denominado Camino Real, paso obligado del comercio del ganado mular hacia los pueblos del Pacífico. Así se constituyó en el polo productivo más importante de molienda de cereales.

“Los pequeños productores que iban o venían del Alto Perú traían sus granos para fabricar sus harinas, sus afrechos, molían el maíz para hacer frangollo y locro”, comentó Claudia Pastrana Méndez, secretaria de Cultura de Vaqueros. Añadió que la máquina de moler tiene características únicas y que en conjunto con Extensión Universitaria y las facultades de Ingeniería y Arquitectura y Urbanismo de la Ucasal están proyectando su puesta en funcionamiento.

“En La Viña hay un museo que tiene un molino que sigue funcionando con las acequias. Cuando lo restauramos a este, no se restauró al 100% porque al haber tantos loteos en Vaqueros, se fue deformando el curso de la acequia y ya no son las mismas caída ni altura del agua. Mi sueño es que funcione con el agua, no en forma continua, sino para hacer una demostración”, expresó Pastrana Méndez. Añadió que el molino sorprende a quienes lo ven por vez primera porque en él se aprecian a simple vista el paso del tiempo y el uso que se le dio en las dos desgastadas piedras superpuestas que lo conforman y cuya altura se regulaba para adaptarla a la textura del grano que iba a tratarse.

“En el parque San Martín hay piedras de molino expuestas, pero pareciera que no se usaron por lo prolijas que están, muy perfectas”, señaló la secretaria de Cultura. Para atraer aún a más visitantes Pastrana Méndez contó que están diseñando el Paseo del Molino, una senda semipeatonal escalonada, con piedras intercaladas del lugar, en la que pondrán farolas y mesas con dameros para incitar a jugar al ajedrez, por ejemplo. Así se realzará el proyecto “De puente a puente, tras la Ruta del Mosaiquismo”, cuya primera etapa se inauguró en junio de 2017. “El que descubrió el lugar le encanta y retorna cada tanto para ver qué novedades hay, pero sí me llama poderosamente la atención que cuando comencé a promocionar el museo hace dos años me di cuenta de que había un montón de gente que no sabía que existía”, dijo Pastrana Méndez y que oportunidad más propicia que este fin de semana de homenaje a los museos para conocer este.

Los horarios

El Museo del Molino de Piedra Hidráulico abre de lunes a viernes, de 7 a 19, y los sábados, de 10 a 13. En julio abre también los domingos.