Denuncian persecución política contra un rector

El caso de un docente que concursó para que lo titularicen en el cargo de rector que ocupaba como interino desde 2011, en el Instituto Superior de El Quebrachal, en el que no le reconocieron 12 puntos de su trayectoria fue denunciado ante El Tribuno por el damnificado, Ing. Federico Romero.

Romero denunció que existe una manifiesta persecución política en su contra por parte de las autoridades del municipio y el departamento.

Con pruebas en la mano, Romero expuso el caso que lo mantiene alejado de sus tareas como autoridad de la institución educativa.

Romero había sido designado rector interino de la Institución mediante la Resolución N§ 1.409 del 9 de mayo de 2011. El docente denunció que desde que asumió el cargo sufrió una constante persecución política "que se evidenció en actitudes como la toma de la institución en el año 2013 por un sector del alumnado, pero promovida desde el municipio, lo que se evidencia en fotos de dirigentes y batucadas oficialistas durante el conflicto".

Falta de acompañamiento

"También quedó demostrado en la falta de acompañamiento del intendente en los proyectos de mejora y ampliación edilicia, en las constantes difamaciones por los medios locales, y falsas demandas ante el Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Superior (DGES), que se fueron transformando en parte de la rutina", se quejó.

Agregó que "desde el poder central se motorizó la falta de observación de las normativas, obviando vía jerárquica y procedimientos administrativos establecidos en las mismas".

Romero aseguró que hoy debía estar titularizado como rector del Instituto Superior de El Quebrachal, pero acusó a las autoridades educativas de ignorar parte de su currículum para no reconocerle 12 puntos y declarar nulo el concurso.

Reglamento aprobado

En abril del año pasado, la Dirección General de Educación Superior emitió la Disposición N§ 44, que aprobaba el reglamento para el concurso de cargo de Rectores (grilla de evaluación) y lanzaba la convocatoria para los Instituto de Formación Docente (IFD) del departamento Anta, con fecha de inscripción desde el 29 al 31 mayo mediante disposición N§ 62. Romero participó de la convocatoria como único postulante. "Fui incorrectamente evaluado, desconociéndose dos ítems de la grilla que hacen mención a Experiencia en Cargos y Funciones de gestión en el ámbito educativo, aún con la documentación probatoria en mano", denunció.

Y agregó que esta maniobra "evidenció la manipulación tendenciosa del proceso por parte de las autoridades de Educación Superior en connivencia con la política local y la complicidad del Tribunal".

Según Romero, en el concurso las evaluadoras omitieron contabilizar 8 puntos que el docente sumaba en la categoría "Cargos jerárquicos", y otros 4 puntos de "Funciones vinculadas con cargos de gestión institucional (ROM Art. 38, 40, 60, 62) en el Nivel Superior".

"Con estos 12 puntos hoy sería el rector titular de ese establecimiento educativo", denunció.

El concurso fue declarado desierto, por lo que Romero presentó varios recursos. "El último fue un Recurso Jerárquico en 2017 y que a la fecha no tiene respuesta", indicó.

Antecedente de denuncia por agresión

Romero relató que el 30 de marzo de 2017, durante un concurso para cubrir una vacante de Literatura, se produjo un incidente que terminó con denuncias por agresiones en la comisaría local. Extrañamente, un día antes el intendente comunal se comunicó telefónicamente con Educación Superior para denunciar problemas con el jurado del concurso, ante lo cual el organismo envió al supervisor a controlar el desarrollo de los concursos.

Pero “no se encontró ninguna anormalidad en el proceso”, situación que hizo constar en acta, en la que agregó “... observo con agrado el trabajo del equipo directivo y administrativo...”.

No obstante, a las 23, y habiéndose retirado el supervisor, el rector fue agredido por un hombre que se desempeña en la comuna y como profesor de Catecismo, quien concursaba tres horas cátedras de Lengua a las que no accedió por “iregularidades”.

Días después visita la institución la Supervisora General, quien manifiesta en acta el normal proceder del instituto en los concursos.

Sin embargo, por el incidente fueron sumariados tanto el docente como el rector y, en el caso de Romero, la resolución sugiere que hasta la conclusión del sumario haya traslado y cambio de función.

“Todo esto no hizo más que demostrar que la agresión que yo sufrí era para generarme un antecedente negativo y que yo no pueda presentarme al concurso”, lamentó.

Y agregó que “yo estaba dentro de mi lugar de trabajo, donde el agresor ingresó. Sin embargo, en el sumario figura que yo soy el agresor”.

Romero afirmó: “Tengo en mi contra al Ministerio. Esta persona se presentó al concurso solo para entorpecer el proceso y generar un problema institucional. Todo es raro: arranca y termina con la venia de la ministra”.

“La resolución evidencia muy a las claras un procedimiento irregular y tendencioso, poniendo a mi persona en el lugar del agresor, es decir realizando un juicio de valor sobre el que no tiene elementos ni competencia alguna, obrando así de una manera totalmente arbitraria”, observó Romero.

Ante esta situación, el docente presentó un recurso de reconsideración, del que aún no recibió respuesta.