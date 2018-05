Video: volvió Lanata y denunció a Quintana por Farmacity

Jorge Lanata volvió este domingo a la pantalla de El Trece con Periodismo Para Todos. Y el regreso estuvo marcado por una investigación dedicada al viejefe de Gabinete, Mario Quintana. El informe señaló que el eminente funcionario, muy cercano al presidente Mauricio Macri, todavía conserva sus acciones en la cadena Farmacity, por lo que mantiene "conflicto de intereses", sostuvo el periodista y conductor.

"Es dueño de Farmacity. No me parece mal que haya muchos CEO en el Gobierno, pero me parece mal que haya conflicto de intereses", indicó Lanata. "El 3% de acciones que tiene Quintana, representa el 53% de los votos, o sea Quintana controla Farmacity", precisó.

El informe apuntó que la empresa Farmacity es controlada por Partners I, una sociedad que detenta el 53% de los votos. Quintana es el principal accionista de Partners I. Según Lanata, Quintana omitió informar públicamente que mantiene un paquete accionario que le permite tomar decisiones sobre la conducción de la cadena de farmacias Farmacity. Cuando asumió como vicejefe de Gabinete, el empresario dijo que se había desprendido de la mayoría de las acciones.

Desde el entorno del funcionario señalaron que desde que asumió en su cargo público, no participa de ninguna reunión de directorio, ni de asambleas ni es consultado para tomar decisiones que afectan a la compañía. Además, descartaron que haya influido en algún organismo del Gobierno para beneficiar a su empresa.