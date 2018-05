Isabel Pita: “El argentino cree que teniendo dólares gana, pero el dólar a nivel mundial se devalúa, pierde valor”

El jueves se realizó en Salta la presentación de Balanz Capital, un grupo totalmente integrado al Mercado de Capitales Argentinos, con una trayectoria de más de 15 años.

“Nacimos con la crisis del 2001 y todos esperamos no volver a verla porque fue muy dura”, señaló Isabel Pita, socia fundadora de Balanz al abrir la presentación.

Pita destacó que “el lema de la empresa es el trabajo en equipo, que es la única manera que conocemos de trabajar”, y afirmó que “nuestros mayores activos son nuestro equipo, nuestro capital y nuestra reputación”.

“Creemos que operar con la palabra y con la veracidad, más allá de hacer negocios o no, nos dio muy buenos resultados porque en eso radica la confianza de los clientes con nosotros”, resaltó y agregó que asesoran tanto “a grandes empresas como a Pymes”.

La socia fundadora del grupo explicó que el trabajo de su equipo consiste en estudiar todas las variables económicas nacionales e internacionales para adelantarse a los eventos financieros para que no los tomen por sorpresa y minimizar la volatilidad.

La profesional anticipó que “esta década estará caracterizada como la era tecnológica porque vamos a poder manejarnos con la información a través de las aplicaciones de los celulares como herramienta de interacción. “Esto antes era impensado, pero hoy nos da una inmediatez en el manejo de la información”, dijo.

Tras la presentación de Pita, Rodolfo Santangelo, socio Macroview de la firma, disertó sobre la situación económica argentina y realizó una retrospectiva para entender la coyuntura que enfrenta el Gobierno nacional a partir de los recientes eventos económicos, principalmente la devaluación del peso, aumento de la inflación, vencimientos de Lebac y el resultante pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalizada la disertación, El Tribuno entrevistó a Isabel Pita, quien también realizó un balance de la situación económica actual y explicó cómo, con el asesoramiento y las herramientas adecuadas, se puede sortear con éxito una situación de contexto de crisis.

¿Qué es y a qué se dedica el Grupo Balanz?

Somos un grupo integrado del mercado de capitales argentino, integrado porque tenemos una sociedad de bolsa, que es una ALyC integral del mercado. Somos agentes del mercado abierto electrónico, que es donde operan los bancos, a su vez somos agentes de Rofex y tenemos una sociedad gerente de fondos comunes de inversión que es la administradora de los fondos Balanz, donde el depositario es el Banco de Valores, que es el principal banco fiduciario que hay en la plaza. Comenzamos con una mesa de trading muy activa y actualmente estamos operando un volumen mensual de 9.200 millones de dólares. Somos un market maker del mercado de la renta fija, dentro de la plaza local.

¿Las operaciones que realizan están al alcance de inversores salteños?

Operamos en el mercado local y en el internacional los bonos que emite el Tesoro y los bonos provinciales y de empresas. Eso nos permite tener un flujo muy importante dentro de nuestra mesa de trading para armar precios de nuestros productos y eso es lo que le estamos ofreciendo al inversor de Salta en esta oportunidad, aprovechar los precios de excelencia de esos productos para transferirle al inversor local o a las empresas locales las herramientas para maximizar sus inversiones.

¿El argentino tiene cultura para invertir?

En Argentina el inversor tiene muy poca cultura de inversión porque no se ha recreado el ahorro. Invierte en dólares, algunos en plazos fijos (aunque en realidad las tasas de plazos fijos no son redituables para el inversor), o en ladrillos. Y ahí no evalúa si gana o pierde financieramente sino que es lo que le da seguridad. No obstante hay otras herramientas que no son tan sofisticadas y se utilizan en todos los países. Hoy Argentina tiene una penetración de los fondos comunes de inversión del orden del 5%, mientras que Brasil, que es la economía que tenemos más próxima, la tiene en el orden del 62%; y Chile, en el orden del 30%. En realidad hay muy poca preparación del mercado argentino y hay mucho por hacer, pero se tienen que recrear las condiciones, que creemos que están dadas, porque lo que nosotros ofrecemos es enseñar al inversor a preservarse, pero a su vez manejar su liquidez.

Un poco saliendo de lo que son los modelos conservadores de ahorro y de inversión...

Exactamente. Porque el argentino cree que teniendo dólares gana, pero el dólar a nivel mundial se devalúa, pierde valor y, si uno hiciera la cuenta de qué puede hacer con un dólar y, si a ese dólar lo invierte a cuánto se transforma; o los pesos que tiene en su caja de ahorro, que no le dan nada, si los pone a trabajar cuánto tendría a fin de año, seguramente que la cuenta le daría mucho más positiva. Son cálculos que nunca nos animamos a hacer porque eso nos demostraría lo poco eficientes que somos invirtiendo.

¿Tiene demanda una empresa o agencia que se dedica a asesorar sobre cómo invertir en un país como la Argentina que vive de crisis en crisis?

Sí, la gente está ávida de que les enseñemos a ahorrar y a manejar sus activos financieros, que es lo que hacemos en Balanz.

Comentaba en la presentación que son una empresa que nacieron en 2001. ¿Cómo sucedió?

Los socios hemos trabajado muy activamente en el mercado financiero y, en el 2001, nos vinieron a buscar nuestros inversores para preguntarnos qué hacer con las inversiones, con los dólares que tenían, con los títulos, o con las propiedades, porque nada valía nada. Era como empezar de nuevo. Y realmente hubo un montón de oportunidades, porque el que supo manejar la crisis terminó ganando mucho dinero. Y el que se quedó y no hizo nada, no le fue tan bien. Porque lo que hay que hacer en casos como ésos es lo que llamamos una administración activa.

Acabamos de atravesar unos días en los que se trazaron muchas comparaciones de la situación actual, justamente, con el 2001. ¿Cree que fue para tanto?

Realmente no. No estamos en el 2001. En 2001 el país estaba muchísimo más endeudado, había un descalce de moneda, el argentino ganaba en pesos y debía en dólares, había una relación 1 a 1 del dólar con el peso que no tenía ningún sustento porque ya no se podía acceder al mercado de deuda. Lo que creo que hubo ahora fue una crisis, una turbulencia o lo que se llama una corrida, por la desconfianza de los inversores; pero no llegó a ser una corrida bancaria ni tampoco llegó al público. Lo que hay que estar es más atentos. Y realmente lo que no hay que pensar es que hay magia. En la parte financiera no existe la magia, existe el trabajo, existe el ordenarse, el saber invertir, pero no eso de que hoy sos pobre y mañana rico. Si el país, una empresa o una familia gasta más de lo que produce, la crisis ocurre y la única forma de ordenarlo es bajando el gasto.

Otro de los puntos altos de su presentación fue la incorporación de tecnología en su empresa, puntualmente a partir de telefonía móvil a través de aplicaciones para que la gente pueda operar a través de esta tecnología. Es de suponer que esta es una herramienta muy importante cuando venden sus servicios a inversores de provincias como Salta, que están lejos de la sede de la empresa...

Así es, son los más beneficiados. Las tecnologías son totalmente disruptivas y vienen, en el mercado financiero, a permitir el acceso de parte de la población que lo único que hacía era invertir de la manera que podía, o la más fácil. De esta manera, se supera la distancia que en otro momento hubiera generado que el inversor acceda tarde a la información que necesita. Al tener la tecnología, le va a permitir tener inmediatez en la toma de decisiones, y eso va a ser un gran apoyo para las economías regionales. Esto abre un montón de posibilidades para el interior de poder estar más actualizados y con acceso a información y capacitación.

¿La decisión del Gobierno de acudir al FMI abre posibilidades o fue un error?

Yo no creo que sea un error. Yo creo que son prestatarios de última instancia que, si tomamos que el Fondo Monetario nos va a permitir estar en la misma comodidad que estábamos y seguir gastando lo que no tengamos, va a ser un error. Pero si lo tomamos como alguien que nos va a permitir ordenarnos, no será un error. Esto es como cuando vas al médico y tenés diez kilos demás y los querés bajar pero comiendo lo mismo. Si querés bajar diez kilos vas a tener que comer menos, hacer dieta y gimnasia, cambiar las conductas. Y vas a obtener los resultados.

Es lo mismo que en una casa, si tenés todos los aires encendidos, todas las luces o la calefacción al máximo posible, con los costos de energía que se pagan en el mundo, vas a tener un desfasaje. Pero si aprendés a ahorrar y a ser más eficiente en tu gasto, eso va a repercutir en tus números.

Yo creo que siempre son oportunidades las llamadas de alerta, el tema es que no te encuentren dormido. Son alertas que si las sabés aprovechar te van a servir, y si nos hacemos los distraídos vamos a seguir como siempre.