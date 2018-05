Estos son los principales datos de los 23 convocados por Sampaoli

Estos son los datos principales de cada uno de los 23 jugadores convocados por el entrenador Jorge Sampaoli para disputar con la Selección Argentina el Mundial de Rusia 2018.

Sergio Romero.

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 22-02-1987.

Lugar: Bernardo de Irigoyen (Misiones).

Club: Manchester United (Inglaterra).

Debut en la Selección: 9 de septiembre de 2009.

Partidos en la Selección: 94.

Goles recibidos: 67.

Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014.

Títulos: Sub 20 (Canadá 2007).

---

Wilfredo Caballero. .

Edad: 36 años.

Fecha de nacimiento: 28-09-1981.

Lugar: Santa Elena (Entre Ríos).

Club: Chelsea (Inglaterra).

Debut en la Selección: 23 de marzo de 2018.

Partidos en la Selección: 2.

Goles recibidos: 5.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Sub 20 (Argentina 2001), Medalla de oro (Atenas 2004).

---.

Franco Armani.

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 16-10-1986.

Lugar: Casilda (Santa Fe).

Club actual: River.

Debut en la Selección: No jugó.

---.

Nicolás Otamendi.

Edad: 30 años.

Fecha de nacimiento: 12-02-1988.

Lugar: Pacheco (Buenos Aires).

Club: Manchester City (Inglaterra).

Debut en la Selección: 20 de mayo de 2009.

Partidos en la Selección: 53.

Goles: 4.

Mundiales: Sudáfrica 2010.

Títulos: Ninguno.

---.

Gabriel Mercado.

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 18-03-1987.

Lugar: Puerto Madryn (Chubut).

Club: Sevilla (España).

Debut en la Selección: 10 de febrero de 2010.

Partidos en la Selección: 19.

Goles: 3.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Sub 20 (Canadá 2007).

---.

Federico Fazio.

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 17-03-1987.

Lugar: Ramos Mejía (Buenos Aires).

Club: Roma (Italia).

Debut en la Selección: 1 de junio de 2011.

Partidos en la Selección: 8.

Goles: 1.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Sub 20 (Canadá 2007).

---.

Nicolás Tagliafico.

Edad: 25 años.

Fecha de nacimiento: 31-08-1992.

Lugar: Rafael Calzada (Buenos Aires).

Club: Ajax (Holanda).

Debut en la Selección: 9 de junio de 2017.

Partidos en la Selección: 3.

Goles: Ninguno.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Ninguno.

---.

Marcos Rojo.

Edad: 28 años.

Fecha de nacimiento: 20-03-1990.

Lugar: La Plata (Buenos Aires).

Club: Manchester United (Inglaterra).

Debut en la Selección: 09-02-11 vs. Portugal (2-1).

Partidos en la Selección: 53.

Goles: 2.

Mundiales: Brasil 2014.

Títulos: Ninguno.

---.

Javier Mascherano.

Edad: 33 años.

Fecha de nacimiento: 08-06-1984.

Lugar: San Lorenzo (Santa Fe).

Club: Hebei Fortune (China).

Debut en la Selección: 16-07-03 vs. Uruguay (2-2).

Partidos en la Selección: 141.

Goles: 3.

Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Títulos: Torneo Preolímpico Sub 23 Viña del Mar 2004, Juegos .

Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008.

---.

Cristian Ansaldi.

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 20-09-1986.

Lugar: Rosario (Santa Fe).

Club: Torino (Italia).

Debut en la Selección: 14-11-09 vs. España (1-2).

Partidos en la Selección: 5.

Goles: 1.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Ninguno.

---.

Eduardo Salvio.

Edad: 27 años.

Fecha de nacimiento: 13-07-1990.

Lugar: Avellaneda (Buenos Aires).

Club: Benfica (Portugal).

Debut en la Selección: 20-05-09 vs. Panamá (3-1).

Partidos en la Selección: 8.

Goles: Ninguno.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Ninguno.

---.

Marcos Acuña.

Edad: 26 años.

Fecha de nacimiento: 28-10-1991.

Lugar: Zapala (Neuquén).

Club: Sporting (Portugal).

Debut en la Selección: 15-11-16 vs. Colombia (3-0).

Partidos en la Selección: 9.

Goles: Ninguno.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Ninguno.

---.

Lucas Biglia.

Edad: 32 años.

Fecha de nacimiento: 30-01-1986.

Lugar: Mercedes (Buenos Aires).

Club: Milan (Italia).

Debut en la Selección: 09-02-11 vs. Portugal (2-1).

Partidos en la Selección: 57.

Goles: 1.

Mundiales: Brasil 2014.

Títulos: Ninguno.

---.

Giovani Lo Celso.

Edad: 22 años.

Fecha de nacimiento: 09-04-1996.

Lugar: Rosario (Santa Fe).

Club: Paris Saint Germain (Francia).

Debut en la Selección: 11-11-17 vs. Rusia (1-0).

Partidos en la Selección: 4.

Goles: Ninguno.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Ninguno.

---.

Ever Banega.

Edad: 29 años.

Fecha de nacimiento: 29-06-1988.

Lugar: Rosario (Santa Fe).

Club: Sevilla (España).

Debut en la Selección: 04-06-08 vs. México (4-1).

Partidos en la Selección: 61.

Goles: 6.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Juegos Olímpicos Beijing 2008.

--- .

Manuel Lanzini.

Edad: 25 años.

Fecha de nacimiento: 13 de febrero de 1993.

Lugar: Ituzaingó, Buenos Aires.

Club: West Ham (Inglaterra).

Debut en la Selección: 09-06-2017 vs. Brasil (1-0).

Partidos en la Selección: 3.

Goles: 1.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Ninguno.

---.

Angel Di María .

Edad: 30 años.

Fecha de nacimiento: 14-02-1988.

Lugar: Rosario.

Club: Real Madrid (España).

Debut en la Selección: 06-09-08 vs. Paraguay (1-1).

Partidos en la Selección: 93.

Goles: 19.

Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Títulos: Oro olímpico en Beijing 2008.

---.

Maximiliano Meza.

Edad: 26 años.

Fecha de nacimiento: 15-01-1992.

Lugar: Caá Caatí, Corrientes.

Club: Independiente.

Debut en la Selección: 27-03-2018, vs España (1-6).

Partidos en la Selección: 1.

Goles en la Selección: Ninguno.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Ninguno.

---.

Lionel Messi.

Edad: 30 años.

Fecha de nacimiento: 24-06-1987.

Lugar: Rosario (Argentina).

Club actual: Barcelona (España).

Debut en la Selección: 17 de agosto de 2005.

Partidos en la Selección: 123.

Goles: 61.

Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014.

Títulos: Sub 20 (Holanda 2005).

---.

Sergio Agüero.

Edad: 29 años.

Fecha de nacimiento: 02-06-1988.

Lugar: Buenos Aires.

Club: Manchester City (Inglaterra).

Debut en la Selección: 03-09-06 vs. Brasil (0-3).

Partidos en la Selección: 84.

Goles: 36.

Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Títulos: Juegos Olímpicos Beijing 2008.

---.

Paulo Dybala.

Edad: 24 años.

Fecha de nacimiento: 15-11-1993.

Lugar: Laguna Larga (Córdoba).

Club: Juventus (Italia).

Debut en la Selección: 13-10-15 vs. Paraguay (0-0).

Partidos en la Selección: 10.

Goles: 0.

Mundiales: 0.

Títulos: 0.

---.

Gonzalo Higuain.

Edad: 30 años.

Fecha de nacimiento: 10-12-1987.

Lugar: Brest (Francia).

Club: Napoli (Italia).

Debut en la Selección: 10-10-09 vs. Perú (2-1).

Partidos en la Selección: 71.

Goles en la Selección: 32.

Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Títulos: Ninguno.

---.

Cristian Pavón.

Edad: 22 años.

Fecha de nacimiento: 21-01-1996 .

Lugar: Anisacate, Córdoba.

Club: Boca Juniors (Argentina).

Debut en la Selección: 11-01-2017, vs. Rusia (1-0).

Partidos en la Selección: 4.

Goles en la Selección: Ninguno.

Mundiales: Ninguno.

Títulos: Ninguno.