Avanza en el Senado el dictamen opositor contra la suba de tarifas y todos los caminos conducen al veto

Miguel Pichetto anticipó que en el plenario de comisiones se firmará la iniciativa opositora tal como llegó desde Diputados. En sintonía, los gobernadores le darían la espalda al Gobierno. Schiaretti anunció que no irá a la reunión en la que se tratará el proyecto para limitar aumentos.

Comisiones del Senado se encaminan a firmar mañana el dictamen del proyecto impulsado por la oposición para suspender aumentos de tarifas de servicios públicos y retrotraer los niveles de noviembre de 2017, que ya tiene media sanción de Diputados.

Será el paso previo para que la iniciativa sea convertida en ley por la Cámara alta el 30 de mayo próximo, lo que llevaría al presidente Mauricio Macri a vetarla.

El jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, ratificó la decisión de firmar ese dictamen.

En esa línea, los gobernadores del PJ Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba) y Alberto Weretilneck (Río Negro) declinaron asistir al plenario de comisiones en la Cámara alta, y le allanan el camino a sus senadores para firmar el dictamen.

"No hay propuesta alternativa del Gobierno Nacional así que ratificamos nuestro planteo del miércoles último y firmaremos el dictamen del proyecto tal cual vino de Diputados", indicó Pichetto.

La reunión de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto, y Energía y Minería fue convocada para este martes a las 11:00 en el Salón Illia.

Pichetto le había dado un ultimátum al Gobierno hasta ese plenario para formular una propuesta alternativa, mientras la Casa Rosada ratificó la decisión de vetar la ley.

Este lunes, el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien sin embargo no estará presente en el Senado: en su lugar enviará a un funcionario de la empresa energética provincial.

En tanto, al justificar su ausencia al plenario de comisiones, Schiaretti adujo "motivos de agenda", pero fuentes cercanas al mandatario indicaron que no estaban dadas las condiciones políticas para cuestionar de manera presencial un proyecto que tiene muchas posibilidades de conseguir dictamen favorable.

Al plenario de comisiones concurrirá el titular del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron, y representantes de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) y de ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina).