Emiliano Estrada: “Tenemos estimado recaudar 40 millones de pesos por el impuesto a las plataformas digitales”

Antes de ingresar ayer a una reunión con los miembros del Consejo Económico y Social de Salta, el ministro de Economía, Emiliano Estrada, brindó unos minutos a El Tribuno.

Desmintió, además, que Salta sea una de las provincias más vulnerables por su endeudamiento en dólares, como se afirmó en un reciente informe de la Fundación Mediterránea. Sostuvo que los servicios de la deuda superan el 6,5% de los ingresos corrientes locales, mientras que en el estudio se dijo que es del 15%.

¿Cuál es la posición de Salta ante el complicado escenario económico nacional que se presentó en las últimas semanas y cómo se puede encarar un agenda de desarrollo en ese contexto?

Respecto a lo que es el desarrollo regional, nosotros insistimos en que estamos fuera de la agenda de discusión nacional porque, creo yo, el problema que tiene la Argentina es que tiene un gobierno, al igual que los anteriores, que discute problemáticas centralistas en lo que tiene que ver con la productividad. Hoy se está discutiendo si se baja uno o dos puntos el costo laboral, si reducen uno o dos puntos los impuestos, pero son cuestiones que no hacen a la productividad en el interior del país. Cuando uno consulta a un productor de Embarcación, por ejemplo, cuánto representa en su estructura el tema laboral, se va a dar cuenta de que es inexistente el costo laboral. Sin embargo, los agravantes de la productividad en el norte del país son los de siempre, la logística, el transporte, la falta de infraestructura y la falta de desarrollo del ferrocarril, entre otros. Entonces, estamos todos los argentinos alrededor de una discusión que es netamente de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual dentro de la estructura de costos de las empresas prima muy fuertemente la mano de obra, porque son empresas de servicios y tienen alta demanda laboral, y entonces termina siendo una discusión solo de ellos.

¿Cuál es, entonces, la discusión que se debe dar?

Cuando se pone sobre la mesa de discusión la productividad, se debería poner un cúmulo de cosas. El Gobierno nacional decidió liberalizar el precio de las tarifas, pero no lo ha visto como un mecanismo de incentivo hacia el subsidio indirecto de las pymes, por ejemplo. Ha decidido entablar la discusión del mercado laboral entendiendo al costo laboral como el principal factor de improductividad de la Argentina, y ahí creo que es donde más se equivoca el Gobierno, porque la Argentina a niveles de costo laborales no es productiva en comparación con México, por ejemplo. Pero no es competitiva contra México por el triple, no es que no es competitiva por 6 puntos. Lo que se está haciendo en la Argentina es bajar esos 6 puntos, que limita la capacidad de consumo de los trabajadores y en definitiva seguimos no siendo competitivos contra México y con un mercado más deteriorado.

¿Ya se hizo un cálculo de cuánto puede recaudar la Provincia con el impuesto que van a cobrar a las plataformas digitales?

Tenemos un estimado de 40 millones de pesos para lo que sería este año, que tiene que ver con que ya estamos casi a mitad de año y al no conocer la base imponible estamos haciendo un estimado bastante pesimista.

Usted había explicado que a los aumentos salariales que se den durante este año se les iba hacer frente mediante el pedido de créditos, ¿ese plan sigue en pie?

Esa fue, en principio, la idea que teníamos en noviembre cuando asumimos en el Gabinete provincial, pero con el paso del tiempo fuimos trabajando sobre determinadas medidas de contención del gasto y en generar ahorro a la Provincia, que al día de hoy no está permitiendo mantenernos con los recursos propios, por lo cual la proyección que tenemos hasta fin de año es no tomar crédito y hacer frente a la paritaria con los ahorros que venimos generando en otros lugares del Estado. Esto tiene algo que creo que es distintivo y hay que valorarlo. Durante la presentación que hicimos del Presupuesto en diciembre, de las cinco horas que estuvimos explicándolo en la Legislatura, una hora y media estuvo dedicada al contexto internacional y a la macroeconomía nacional, que es lo que hemos trabajado desde el día uno, con el escenario que tiene hoy la Argentina, y eso nos ha permitido prever lo que iba a pasar y trabajar con el escenario más pesimista. Hemos tenido un impacto casi nulo diría para lo que es el stock de deuda, de los servicios de deuda que tiene pagar este año la Provincia, porque hemos comprado dólares antes de la devaluación y eso era algo que podíamos prever. Eso creo yo que está haciendo distintiva a la gestión, tener un equipo económico previendo lo que puede suceder en lo nacional y en lo internacional evita esos cisnes negros que por ahí tiran por la borda cualquier presupuesto.

¿Cómo van con el objetivo que se planteó en el Presupuesto para este año, de reducir el déficit fiscal del 9% al 4,5%?

Por ahora venimos con muy buenos resultados, lógicamente queremos esperar a que pase el primer semestre para no equivocarnos en la tendencia, queremos estar seguros de que sean irreversibles los números, pero la verdad es que estamos tratando con muy buenos resultados, así que creo que vamos estar cerca del equilibrio.