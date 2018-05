Retomaron las clases en la escuela Tavella, aunque hay algunas quejas

A pesar de algunos detalles por corregir por parte de la empresa que realizó el recambio del sistema eléctrico en la escuela Monseñor Roberto Tavella de la ciudad de General Güemes, las clases se desarrollaron con normalidad en la jornada de hoy, aunque el ausentismo en este primer día de clase fue elevado en algunos grados.

Luego de 24 días sin actividad en las aulas, y tras dos anuncios fallidos de que se reanudaban las clases, los alumnos volvieron a ocupar sus bancos para intentar recuperar el tiempo perdido; sin embargo, varios papás se reunieron al ingreso de clases, a fin de plantear ante las autoridades educativas las observaciones realizadas desde el municipio con respecto al trabajo realizado.

El informe sobre los resultados de una inspección óptica al nuevo tendido del sistema eléctrico por parte de la Municipalidad, fue dado a conocer a la directora de la institución y también tomó conocimiento la comisión de padres, “nosotros acudimos a la escuela a modo de colaboración, no tenemos nada que ver la obra, pero a pedido de los padres y directivos nos hicimos presentes a fin de brindar nuestra opinión”, expresó la arquitecta Celeste Hognadel, secretaria de Obras Públicas.

La inspección tuvo lugar el pasado viernes 18 y arrojó un informe sobre lo observado, “junto a mi personal del servicio eléctrico pudimos ver que hay varios faltantes entre tapas y cables sueltos, también hicieron uso en forma parcial de los caños de metal que ya estaban empotrados, no colocaron en algunos sectores los caños de PVC Ignífugos en forma externa como sería lo correcto, muchos de los cables usados son de 1½, cuando eso es muy poco para la tensión que deben soportar, tampoco sabemos si va a funcionar correctamente la conexión a tierra, hay ventiladores que no funcionan y focos que no prenden, todo eso resaltamos en el informe solicitado”, manifestó la arquitecta.

Los papás, preocupados por esta situación, realizaron el planteamiento a los supervisores de zona, que llegaron muy temprano en la mañana para estar presentes durante el inicio de la jornada, “el acuerdo era que la clases se retomaban cuando todo esté correctamente terminado, por lo que sabemos hay cosas que no están bien, nosotros no queremos que algo les pase a nuestros hijos y después nadie se haga responsable, por esa razón estamos planteando la necesidad de que las clases se reinicien cuando se corrijan todas las observaciones realizadas”, manifestó Nancy Gibellini, una mamá.

Por la mañana se hizo presente Mariela Moreno, del Ministerio de Educación, quien inspeccionó la obra y dio el visto bueno para recuperar la actividad