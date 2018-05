Leandro Robin, un tucumano que lleva su canto por todo el país

“Vengo a una provincia empapada de folclore, con una rica historia en este género musical, que aporta de manera constante artistas con relieve nacional”, afirmó el cantante Leandro Robin, quien llegó a la capital salteña en una gira de prensa.

El artista tucumano está radicado en Buenos Aires (tres años), y desde allí desparrama su canto al resto del país. Participó de los más reconocidos realitys televisivos, como Coronados de gloria, Soñando por cantar, Cocina del show, entre otros. Pero alcanzó notoriedad luego de su paso por la casa de Gran Hermano, donde fue finalista del concurso.

Leadro visitó el complejo editorial de diario El Tribuno para una entrevista en vivo por Facebook. Allí, compartió sus historias y anécdotas, además de cantar parte de su repertorio.

“Me propuse conquistar esta provincia, y vamos a trabajar duro para lograrlo. Ya está confirmado un recital para el viernes 9 de julio, a partir de las 22, en el local de El Teatrino. Será mi primera actuación en Salta, será un orgullo y un enorme placer compartir con esta gente linda”, enfatizó el tucumano.

El folclorista realizará un recorrido por sus dos trabajos discográficos y brindará un adelanto del tercero. El carismático artista, dueño de una sonrisa conquistadora y una energía única sobre el escenario, ha comenzado un 2018 cargado de actuaciones en los mejores festivales del país. Y Córdoba fue la ciudad elegida para comenzar su gira “El Tucumano más cerca”. Sus presentaciones se extenderán por Tucumán, La Rioja, Jujuy, Buenos Aires y la Patagonia.

“Estoy en plena producción del tercer trabajo discográfico, ya se pueden escuchar mis nuevos singles en Spotify y en todas las plataformas digitales. Los temas son: Soy tucumano y Apuesta sin acierto”, sostuvo Leandro, quien agregó “El tema Soy tucumano, se trata del segundo single de mi tercer trabajo discográfico. En esta canción, hablo de las características que definen a los tucumanos, como ser tradiciones, comidas típicas y hasta la pasión por el fútbol. En ella se cuenta la idiosincrasia del tucumano, describe parte de mi vida social y cultural. En el momento de elegir la melodía, se seleccionó un ritmo andino llamado tinkui. Podríamos decir que es la canción ‘fiestera’ del folclore y quién nos dice podría ser la canción del verano próximo”, afirmó.

Siempre fue del palo del folclore y mantiene viva la llama de la tradición y de sus raíces “Mi padre me hacía escuchar a los artistas tucumanos de éste género, así fue despertando mi amor por esta música. Somos cinco hermanos y la mayoría tocamos la guitarra y cantamos, solo yo lo hice de manera profesional. Mi madre estudió música. Mi primera salida en público fue en la secundaria, dimos lástima con unos compañeros. Después empecé a encontrarle el gustito y me esmeré por aprender. El folclore para mí es una forma de vida. En mi caso, me apasiona lo nacional, el acercamiento a la tierra, a la naturaleza y a nuestras costumbres que se da a través de la música. El folclore es un sentido de pertenencia. Debería enseñarse en todas las escuelas”, añadió Robin.