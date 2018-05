En el fondo son buenos

Algunos diarios nacionales (Infobae, La Nación) le atribuyen al Fondo Monetario Internacional (FMI) una serie de “condicionamientos” para acceder a los créditos que solicita nuestro país. Entre ellas estarían algunas propuestas de reforma laboral. Se citan -a modo de presunción- las sugerencias realizadas en un informe del organismo del 29 de diciembre de 2017 que serviría como hoja de ruta de lo que podría suceder en el ámbito laboral. Allí se formularían una serie de sugerencias para “incrementar la competitividad” y configurar un mercado laboral “más flexible”, considerando necesario que la gestión de Mauricio Macri avance en cambios en lo relativo a las indemnizaciones (“son elevadas”, argumenta), fomentar las pasantías como otra opción de mano de obra y que límite la extensión de cobertura de los convenios colectivos (“son un problema”) únicamente para el personal sindicalizado. No hemos encontrado ningún informe en el que se hable de indemnizaciones, pasantías o convenios colectivos (puede consultarse la web: https://www.imf.org /es /News/Search?Country=Argentina) Pero sí hemos detectado un documento más importante conteniendo las conclusiones del directorio ejecutivo sobre la consulta del “artículo IV” referente a nuestro país. Nada se dice sobre esas “sugerencias”, por lo que tenemos la impresión que estas negociaciones son muchas veces aprovechadas, por sectores reaccionarios, para hacerle exigir al FMI, lo que el FMI no exige. Por el contrario en ese documento (que veía con optimismo a la Argentina por el sostenido crecimiento) se sugiere: “Garantizar que las ventajas del mayor crecimiento se distribuyan de manera más equitativa. La reforma laboral propuesta debería incrementar las oportunidades de empleo formal para los ciudadanos con menos formación y para los jóvenes”. Más adelante se “aplaude” al Gobierno porque “el consumo privado se afianzó en 2017, gracias al aumento de los salarios reales...”. Esta sería una desmentida a quienes sostienen que la economía estaría mejor con salarios más reducidos y a la peregrina teoría que culpa al “costo laboral” de los males de nuestra economía.

Hipotéticas sugerencias

Pero aun admitiendo, por vía de hipótesis, las “recomendaciones” atribuidas al FMI, debe advertirse que no se ajustan a un contexto real. Las indemnizaciones en Argentina no son caras y equivalen a un mes de sueldo por cada año trabajado (por ej. en España son de 45 días por año trabajado y a partir de 2012 son de 33 días). Lo que son exorbitantes e inadmisibles en nuestro país, son los “agravamientos” por trabajo no registrado.

Es un disparate que el FMI haya podido expresar que se deben “fomentar las pasantías como otra opción de mano de obra”. Esto es un garrafal error de concepto: las pasantías no pueden tomarse como otra cosa que una “extensión del sistema educativo”. De manera alguna pueden sustituir la mano de obra. Lo ideal es encontrar un equilibrio para que el empleador en la medida que capacita al pasante, pueda aprovechar la labor desarrollada. Finalmente, la pretensión que los convenios colectivos se apliquen únicamente a los afiliados es otro dislate que no resiste el menor análisis. La noción misma de convenio colectivo implica su extensión a todos los que trabajan en una misma actividad, así se desprende de una recta interpretación del artículo 14 bis de nuestra Constitución nacional.