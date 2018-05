La Renga hizo temblar Rosario: “Es como si tuvieran sexo en el piso de arriba”

“Es como si tuvieran sexo en el piso de arriba. Así, pum, pum, pum, pum. Y se está moviendo el edificio, y no están teniendo sexo”, dijo un hombre que llamó al 911 para contar el temblor que se sintió durante el recital de La Renga.

Los temblores fueron de tal magnitud que Defensa Civil tuvo que aclarar que un segundo recital se podía realizar sin ningún problema y que no había peligros de derrumbe: “Más allá de la incomodidad por la vibración y el ruido, no había ningún riesgo estructural de ningún edificio”, dijo Gonzalo Ratner, subdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, quien de todas formas confirmó que en la línea 103 de esa dependencia hubo alrededor de 20 consultas de vecinos que denunciaban o exponían sobre movimientos telúricos durante el recital de La Renga en el estadio de Newell’s Old Boys.