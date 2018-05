Desocupados de San Martín exigen las obras del ramal C-15

Una nueva asamblea -la tercera en dos semanas- se realizó en la fronteriza localidad de Salvador Mazza para exigir tanto al Gobierno de la Provincia como de la Nación un punto principal: el inicio de las obras para la recuperación del ramal C-15, que quedó suspendida por falta de presupuestos.

El lunes anterior y como se había decidido en una multitudinaria marcha que realizaron, la mesa coordinadora de desocupados que integran referentes de todo el departamento San Martín acordaron volver a reunirse el próximo jueves, esta vez con la presencia de algún funcionario provincial, ya que la preocupación unifica prácticamente a las localidades de Embarcación, Ballivián, Mosconi, Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza: que la obra del ramal C-15 prevista por la Nación para el departamento San Martín no sea relocalizada por pedido del Gobierno de la Provincia hacia otro departamento más cercano a la capital provincial.

Aumenta la participación

La semana anterior, la marcha pacífica se realizó entre el paraje Itiyuro y la localidad de Salvador Mazza y reunió a unas 800 personas, duplicando en participación a la primera que se concretó entre General Mosconi y Tartagal, el 4 del corriente mes. La idea de las diferentes agrupaciones de desocupados es concretar una nueva marcha pacífica que una la localidad de Embarcación con el río Bermejo porque la problemática en el departamento San Martín es similar en todas las localidades.

Ricardo Figueroa, miembro de la coordinadora de San Martín, precisó: "Esta organización a nivel departamental está integrada por criollos y dirigentes de las comunidades aborígenes y todo surge por la desidia del Gobierno que no mira con interés a San Martín, no adopta medidas de gobierno que creen fuentes de trabajo, por no concretar inversiones ni en salud ni en educación y mucho menos en seguridad".

Figueroa agregó: "Teóricamente el jueves próximo el Gobierno de la Provincia tendrá alguna respuesta; lo que habíamos solicitado es una reunión con miembros del Gabinete porque queremos que los funcionarios conozcan la verdadera situación de cada uno de nuestros pueblos y ver qué solución pueden acercarnos".

El referente de los desocupados consideró además: "En este pueblo no tenemos un hospital, apenas tenemos una posta sanitaria porque no hay médicos, y si vamos al tema seguridad ya es de conocimiento público lo que está sucediendo. Este pueblo tiene fuerzas de seguridad como la Gendarmería, la Federal, la Policía provincial pero los hechos de inseguridad están a la orden del día".