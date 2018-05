Espondiloartritis:una inflamación en la espalda que hay tratar urgente

Unos 15 pacientes esperaban ser atendidos ayer, muy temprano, en los consultorios de reumatología del hospital Señor del Milagro en el marco de la campaña de detección gratuita de espondiloartritis axial.

"Me enteré de esta campaña por Facebook, y llamé al 0800. La operadora me hizo un test y como tengo síntomas compatibles me dieron el turno para hoy", contó María Florencia, una paciente.

María Elena Crespo es la jefa del sector de reumatología del hospital Señor del Milagro, y señaló que el objetivo de la campaña es "diagnosticar las lumbalgias inflamatorias o espondiloartritis axial que atacan a las personas que tienen menos de 45 años, es decir gente joven".

La profesional contó que la columna, de alguna manera, se inflama y duele de forma insidiosa, de a poquito. "El paciente descubre que de noche, en general, aparece ese dolor de espalda baja que lo despierta y que no cede con el reposo, sino con la gimnasia", explicó.

El dolor se acompaña de rigidez de columna por la mañana al levantarse, y mejora cuando el paciente comienza a movilizarse. Algunos pacientes suelen tener inflamación de las articulaciones, más comúnmente de miembros inferiores como rodillas, caderas y tobillos. En muchos casos se confunden los dolores con los atribuidos a malas posiciones, esfuerzos o movimientos bruscos lo que lleva entre otras cosas, al diagnóstico tardío.

Actualmente, por la campaña, se reciben al menos 13 consultas diarias en el centro asistencial. Son cuatro los reumatólogos capacitados y entrenados para detectar la enfermedad.

"No se trata de una patología frecuente, pero tal vez porque no se diagnostica. Quizá porque el paciente va al traumatólogo, al médico clínico, entonces el tiempo promedio de diagnóstico son dos años. Se torna muy largo el proceso y eso es lo que tratamos de acortar para frenar este tipo de enfermedad", sostuvo Crespo.

Un diagnóstico demasiado tardío acarrea riesgos, ya que "puede llegar a un punto en que el paciente no se pueda mover o se mueva en bloque y le cueste girar su cabeza. Es como si se cementara toda la columna cervical hasta abajo. Se va encorvando y queda en posición esquiador, es decir, invalidado, por eso es fundamental un diagnóstico precoz", recalcó preocupada la doctora.

La especialista informó que se han diagnosticado varios casos de espondiloartritis axial, sobre todo subtipo espondilitis anquilosante, la cual es más común en varones, aunque todavía no hay estadísticas al respecto, ya que la campaña de diagnóstico es reciente.

Una evaluación correcta requiere que el médico evalúe la historia clínica del paciente y haga un examen físico. También puede solicitar radiografías o análisis de sangre.

"El diagnóstico es clínico. Uno sospecha el caso porque la clínica es soberana, pero hay estudios de laboratorio, específicamente el HLA-B27. Además, la que nos ayuda en el diagnóstico como prueba es la resonancia magnética del lugar afectado o una radiografía de las sacroilíacas que son articulaciones que están un poquito mas abajo de las caderas, que son las que se afectan primero", sostuvo Crespo.

Al ser consultada sobre las causas de la enfermedad, la doctora respondió que "tiene que ver con factores hereditarios. Hay gente que está ligada a determinadas enfermedades reumáticas. No necesariamente porque una mamá haya tenido artritis va a tener esa enfermedad su hijo. Puede ser otra descendencia".

Los tratamientos dependen del grado de la enfermedad y la causas. Pueden basarse en analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, fisioterapia, los basados en esteroides y las terapias biológicas.

"Los tratamientos van a diferir, pero el objetivo es frenar este proceso inflamatorio y que no avance de manera que empiece a sellar las vértebras de los pacientes, a cementarlas", repitió Crespo.

Desde el equipo de reumatología del centro asistencial llaman a abolir el mito de que las enfermedades reumáticas "son de gente grande".

"Al escuchar la palabra reuma, reumatólogo, muchas personas piensan que se trata de una enfermedad de gente adulta mayor, pero también es de gente joven. Ese es un mito que hay que abolirlo", aseveró la profesional.

La campaña de detección de espondiloartritis se extenderá hasta la primera semana de junio.

Las personas que identifiquen tener síntomas de la enfermedad o tengan dudas acerca de su tratamiento pueden llamar al 0800 220 0082, de lunes a viernes, de 8 a 13. La operadora realiza un test sobre patologías inflamatorias y según los resultados, en caso de ser necesario designa el turno.

"Una persona con un ojo rojo puede venir a consulta y ser el comienzo de una artritis crónica juvenil, sin tener dolor articular. Luego de que el oculista haya descartado conjuntivitis, virosis y nos la haya derivado. Puede ser enfermedad crónica articular y nos lo manda para que le hagamos los estudios específicos", concluyó.