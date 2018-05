Macri se reunirá con los gobernadores del norte en Cachi

El presidente Mauricio Macri se reunirá en Cachi, la semana próxima, con los gobernadores de varias provincias de la región. El encuentro aún no fue oficializado y se estima que sería el lunes 28. Por lo pronto, confirmaron sus presencias los mandatarios de Chaco, Domingo Peppo; de Formosa, Gildo Insfrán; de Tucumán, Juan Manzur; de Jujuy, Gerardo Morales; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Lucía Corpacci, y el dueño de casa, Juan Manuel Urtubey.

Aunque la agenda no fue oficializada, se deduce el proyecto para frenar el tarifazo, que para los gobernadores es irresponsable, el acuerdo con el FMI, que exigirá ajustes en todos los estamentos de la administración (nacional, provincial y municipal) y el temor de que esos ajustes impliquen suspensión "sine die" de obras en el interior.

Lo que cada uno juega

Todos los participantes tienen poder territorial y aspiran a conservarlo. Los peronistas comienzan a alimentar la ilusión de destronar a Macri y este no descarta, no solo la reelección, sino el avance sobre varias gobernaciones. La lucha de poder está lanzada. En forma desordenada, es cierto, pero el desorden no asusta a los peronistas.

Si del caos logran finalmente alinear a todos detrás de una candidatura, habrá un nuevo líder en un partido que, sin líder, es un barco sin timón.

Pero todos saben que el caos no garantiza nada. Menem apagó el incendio de 1989/91 y Duhalde el de 2001, pero el primero heredó una pobreza estructural del 16% y la "década ganada" cerró el ciclo de hegemonía con el 30% de pobreza. La gobernabilidad es una necesidad compartida. El miércoles 30 (dos días después de Cachi) se debatirá el tarifazo en el Senado. El proyecto opositor ya tiene dictamen pero el oficialismo presentó una alternativa de reducción del IVA que le propuso Urtubey a Macri el lunes. Si los gobernadores dan el visto bueno, la historia podría cambiar.