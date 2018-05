Triunfazo en el último suspiro para el Tribuno

¡Aguante, corazón, aguante! El Tribuno Básquet ganó un partido increíble anoche ante Lanús, por 86 a 85 tras un suplementario en el complejo Nicolás Vitale, y quedó a un paso de pelear mano a mano por el ascenso a la Liga Argentina. Mañana vuelve a jugar en la zona sur de la ciudad y si logra una victoria, avanzará a semifinales, donde se define uno de los pasajes al ex TNA.

El conjunto verdolaga salió a la cancha rodeado del verde de sus tribunas y con mucha agresividad empezó el primer cuarto, donde logró sacar una importante ventaja, pero antes que se termine el tramo inicial, los granates reaccionaron y el parcial fue 18 a 17 para los salteños, con Emiliano Cancina (11) y Darío Mansilla (10), como principales goleadores del local y la visita, respectivamente.

El período final del primer tiempo fue prácticamente calcado al anterior, porque el conjunto dirigido por Pablo Martínez volvió a salir con todo a llevarse por delante a su rival y por momentos lo logró, hasta que Lanús logró emparejar el juego, aunque otra vez la ventaja fue de los locales por 22 a 19, para irse al descanso 40 a 36.

Cancina continuó como goleador (16) en el Tribuno, seguido por Eric Freeman (10) y Lucas Villalba (7). En el equipo bonaerense se destacaron Mansilla, nuevamente (12), Leonardo Strack (9) y Lucas Cassettai (8).

Tras el entretiempo, el equipo que mejor volvió fue el granate, dominando durante la mayor parte del tercer cuarto y pasando al frente por primera vez en el partido y llevarse el cuarto 20 a 19.

Sin embargo, la buena producción del local sobre el final del período, le permitió continuar arriba en el parcial por 59 a 56.

El cuarto final no fue apto para cardiacos, porque el granate volvió a tener mayor efectividad y el verdolaga se desconcentró. Otra vez los visitantes lograron superar al equipo salteño y pasaron al frente. A 23 segundos, la diferencia de cuatro puntos era demasiada en el Vitale, pero el Tribuno no se dio por vencido y logró igualar, para forzar un suplementario.

Lanús no sintió el golpe, al menos de entrada y volvió a la carga, sacó otra ventaja importante y nuevamente saboreó el triunfo, pero otra vez con garra y corazón, el verdolaga lo empató a falta de cinco segundos, lo ganó 86 a 85 para el delirio de jugadores e hinchas.

Racing de Chivilcoy liquidó la serie

Anoche, Racing de Chivilcoy se transformó en el primer equipo en meterse en las semifinales del Torneo Federal de básquet, tras barrer la serie ante Sportivo Atlético Club Las Parejas, por 3 a 0. Luego de ganar sus dos compromisos como local, anoche, en Santa Fe, volvió a ganar por 74 a 67. Ahora espera por el ganador de la serie entre River Plate y Regatas Uruguay.

Justamente ayer, el equipo millonario se puso 2 a 1 (81 a 70) y mañana puede acceder a las semis en busca de uno de los ascensos a la Liga Argentina.

El conjunto que anoche logró descontar fue Belgrano de San Nicolás ante Central de Ceres (84 a 77), en Buenos Aires y mañana buscará el empate nuevamente de local, para forzar un quinto juego en el norte santafesino.

De la llave saldrá el club que jugará con el ganador de la serie entre Tribuno Básquet y Lanús, que se disputarán el otro pasaje al ex Torneo Nacional de Ascenso.