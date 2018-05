Pablo Granados confesó que planea hacerse una vasectomía

El humorista Pablo Granados (52), padre de Migue (31) y Mery Granados (24), visitó Cortá por Lozano y con su sentido del humor natural, confesó que planea seriamente hacerse una vasectomía, el procedimiento quirúrgico conocido como el método anticonceptivo masculino más efectivo.

“Tengo pensadas las operaciones que me voy a hacer y no tienen nada que ver con la estética. La primera es la vasectomía. Me la iba a hacer el año pasado y no me animé. En realidad, tengo miedo de que el médico se saque fotos con mi pito en la mano mientras estoy dormido”, contó, divertido, sobre la operación que consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes, lo que hace que en un breve lapso el semen no contenga espermatozoides.

Y agregó el cómico: “Tengo todos los análisis listos, pero no fui. Tengo que sacar un turno”. Asimismo, Granados explicó de dónde parte su decisión: “Yo tengo una visión del mundo que es diferente a la anterior y no puedo dejar de verme dentro de 10 años tocando el timbre un domingo y diciendo ‘bajame a Hernancito’. Yo ya pienso que eso puede pasar y creo que hay muchas posibilidades de que pase. Ya pasé por división de herencia y ese tipo de cosas y no quiero volver a pasarlas”, aseveró.