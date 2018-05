La mujer de Romero: "Sergio no tiene absolutamente nada roto"

La esposa del arquero Sergio Romero, Eliana Guercio, aseguró este miércoles que el arquero "no tiene absolutamente nada roto", a la vez que afirmó que "hay mucha gente que lo quería afuera de la Selección argentina".

"Sergio no tiene absolutamente nada roto", señaló la modelo, tras lo cual contó que la lesión se produjo en el partido frente a España donde se le desprendió "un pedacito de un cartilago" de la rodilla y aclaró que no tiene comprometido los meniscos.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, programa que se emite por El Trece, Guercio comentó: "En la práctica de ayer ese pedacito de cartílago se le metió en la articulación, se le trabó la rodilla y no pudo seguir entrenando. Le hicieron una resonancia y no tenía nada roto, así que se quedó tranquilo".

Asimismo explicó que al ingresar el cartílago en la articulación provoca que "cuando patea la pelota se le traba la rodilla" mientras que dijo: "Al no ser una ruptura la recuperación son dos semanas. Yo estoy segura que en diez días, por como es Sergio, está recuperado".

"Él está bien, está tranquilo. Sintió un ruido y pensó que era algo grave. No está feliz de la vida porque se pierde un Mundial y le hubiese encantado estar porque trabajó todo el año para eso. No está bueno perderse un Mundial con lo que ama la camiseta y con lo que disfruta estar", expresó.

En ese sentido declaró: "Hay mucha gente que quería a Romero afuera de la Selección y está bueno darse cuenta que hay gente que lo quiere muchísimo y les agradezco a todos por los mensajes".

Luego dijo: "Me cansé de que mientan impunemente acerca de la lesión. No sé si hablan por ineptos por cobardes o si tienen intereses personales. Algunos periodistas están con un ímpetu de decir que está roto...". "Si él no pudiera jugar un Mundial el primero que se retira es él porque no va a ir a pasar vergüenza", manifestó para luego afirmar que "los médicos de la Selección son de excelencia".