Gimnasia y Tiro inauguró nuevas canchas

El albo inauguró las nuevas canchas de fútbol sintético en el Gigante del Norte. A la fiesta no faltó nadie, asistieron los presidentes de Juventud y Central Norte, entre otros.

Gimnasia y Tiro armó una fiesta “gigante”. Los dirigentes del albo tiraron la casa por la ventana en la inauguración de las nuevas obras, tres canchas de fútbol sintético que se construyeron en el instalaciones del club, detrás de la tribuna preferencial ex-Virrey Toledo.

El Gigante del Norte brilló una vez más. Casi todo el ambiente futbolístico local estuvo presente. Asistieron algunos exjugadores, dirigentes y también estuvieron las máximas autoridades de los otros clubes importantes como José Muratore, presidente de Juventud Antoniana, quien estuvo acompañado por Rafael Del Carlo. Ambos participaron del acto inaugural, lo mismo que Héctor De Francesco, el titular de Central Norte, entre otros.

La presencia de estos pares dirigenciales fue un buen gesto de unidad y respeto, pese a que cada quien defiende los intereses de sus clubes. Pero en esta oportunidad se unieron para celebrar el crecimiento institucional de Gimnasia.

Hasta el gobernador Juan Manuel Urtubey asistió al acto junto a un numeroso grupo de funcionarios. Y fue partícipe del puntapié inicial en las extraordinarias obras que seguramente le darán ingresos significativos a la entidad de la Vicente López.

Entre todas las figuras relevantes que se pudo apreciar apareció la de Víctor Alfredo Riggio, quien continuaría a cargo del primer plantel que afrontará el próximo torneo Federal A.

Una vez que concluyó el acto inaugural, los juegos artificiales no tardaron en decorar la jornada que seguramente marcará un precedente en la infraestructura de Gimnasia.

Para estrenar las canchas, las chicas del fútbol femenino hicieron un picadito, al igual que la primera local y el equipo de La Selección, que participa en el torneo amateur que organiza el club albiceleste.

“Es una satisfacción haber concretado un proyecto más, dentro de los que nos planteamos cuando decidimos involucrarnos en la normalización del club. Terminar estos proyectos que cambian la realidad del club. Esta parte no se usó nunca y lo trasformamos en un lugar para que los chicos practiquen deportes”, dijo Marcelo Mentesana en diálogo con El Tribuno.

La máxima autoridad del albo, junto a los dirigentes que lo acompañan, también destacó: “En Limache tenemos el predio prácticamente dedicado al fútbol, mejoramos el piso, ampliamos el quincho, cambiamos los sanitarios y estamos trabajando en un nuevo pozo de agua”.

El aspecto educativo también es muy importante para Mentesana, quien continúa trabajando para cumplir otra meta: “Estamos con el proyecto del colegio desde hace dos años, que ya estaría aprobado por el Consejo de Educación, faltan solo los planos”, expuso el titular albiceleste y luego agregó: “ahora seguiremos con obras en la sede central, con la construcción de un polideportivo, pusimos la cobertura a la cancha de voley y vamos a continuar con las bases en la cancha de básquet, tenemos los pisos sintéticos. Es muy difícil construir pero gracias a Dios tenemos un grupo de dirigentes bárbaros”.

Gimnasia y Tiro continúa en proceso de crecimiento, quizás en la parte futbolística no se pudo alcanzar lo que todos anhelan, pero su infraestructura avanza cada vez más.