Otra polémica, por goleada

Se lesionó Sergio Romero y se “armó la gorda, o la flaca”. El martes, el arquero titular de la Selección argentina dejó la práctica que se realizaba en el predio de la AFA de Ezeiza, lesionado.

¿Qué pasó? Tuvo un bloqueo articular en su rodilla derecha, que, según los especialistas, le llevaría al menos 4 semanas de recuperación, cuando faltan 23 días para el debut de la Celeste y Blanca frente a Islandia, en tierra de los zares.

Pero no fue una lesión más. Los tiempos corren y si bien la apuesta del técnico fue convocar, pese a las dudas, a Gabriel Mercado, Sergio Agüero, Eduardo Salvio o Lucas Biglia, se armó una polémica por la decisión de “bancar” una enfermería frente al campeonato mundial de fútbol más importante del planeta.

“Sergio no tiene nada roto. Es un pedacito de cartílago que se le desprendió. Los médicos le dijeron que llegaba bien al Mundial”, disparó la exmodelo Eliana Guercio.

“Lo que pasa es que hay mucha gente que quería tenerlo afuera. Desde ayer que no me canso de escuchar barbaridades. No sé si hablan por ineptos, por desinformados, por cobardes, o tienen intereses personales, que en todos los casos serían las peores de las razones”, amplió la esposa.

Pero lo cierto es que esta crítica, que en los nuevos tiempos se escapa a la “versión oficial”, alimenta más las movidas de un técnico “messidependiente” que deja a su paso más dudas que certezas.

Hagamos un breve repaso. Cinco de los 23 mundialistas de la lista de Sampaoli “están rotos”. Uno ya fue desafectado.

El 5 de octubre de 2017, Fernando Gago, con grandes posibilidades de ir a Rusia, se rompió los ligamentos de la rodilla derecha durante un partido por eliminatorias y quedó fuera de la lista.

El 19 de noviembre de 2017 el delantero de Boca Darío Benedetto sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó marginado. Pipa había sido convocado tras el accidente de Sergio Agüero en Holanda, cuando un mes y medio antes tuvo una fisura de costilla y lo marginó por dos meses, luego de que el taxi en el que viajaba chocara contra un semáforo.

El 17 de abril pasado Agüero fue operado en la rodilla derecha, y si bien entrena con normalidad, nunca se habló de una recuperación total.

Gabriel Mercado pasó a integrar la lista luego de sufrir una lesión lumbar en un partido que jugó con Sevilla ante Betis por la Liga de España que lo obligó a abandonar el campo de juego con notables muestras de dolor.

En febrero, Eduardo Salvio debió someterse a una operación de rodilla y a fines de abril Lucas Biglia sufrió una doble fractura vertebral.