Boca cerró el semestre con una goleada en San Luis

Boca cerró su semestre deportivo con una fiesta de goles contra la Selección de San Luis, a la que superó en forma contundente por 4 a 0 en la ciudad de Villa Mercedes, donde no estuvieron Carlos Tevez, Fernando Gago y los convocados con sus distintas Selecciones al Mundial de Rusia 2018.



En el primer tiempo, el mediocampista Emanuel Reynoso definió cruzado a la entrada del área para adelantar a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que decidió no colocar a Lisandro Magallán (estuvo en el banco), en el que pudo ser el último encuentro del defensor, por su probable venta a Holanda en una cifra millonaria.

Con la tranquilidad del resultado y ante un equipo con mayoría de jugadores amateurs, el xeneize amplió en el complemento gracias a Walter Bou y Guido Vadalá, asistidos por Agustín Almendra, de muy buen despliegue.

Sobre el final, un bloopper entre el arquero Becerra y Ricardo Gómez, le permitió a Ramón "Wanchope" Ábila, el más ovacionado por los hinchas, definir al arco vacío.

Para el bicampeón de la Superliga fue el último encuentro del semestre y ahora quedó liberado hasta el 2 de julio, seis días antes de viajar a Sarasota, Estados Unidos, para realizar la pretemporada hasta el 27 del mismo mes.

En el coqueto y moderno estadio de "La Pedrera", con capacidad para 28 mil espectadores y que estuvo ocupado en un 70 por ciento, Boca presentó el mejor equipo que podía colocar, teniendo en cuenta algunas licencias (como Tevez y Gago) y otras ausencias (como los "seleccionados").

Los chicos también pudieron mostrarse y se desplegaron por el campo de juego con mucho dinamismo, para no desaprovechar esta oportunidad, en tiempos donde la dirigencia y el cuerpo técnico de Boca planea los refuerzos para la próxima temporada.

Almendra fue quizás la bandera de los más jóvenes, y con dos asistencias para Bou y Vadalá en el segundo tiempo, se erigió como una de las figuras del partido.

Incluso, el mediocampista sacó una volea tremenda que impactó en los dos palos y no le permitió cerrar su noche con un verdadero golazo.

En la última jugada del partido, Becerra quiso rechazar, le rebotó a Gómez y "Wanchope" Ábila, que acompañaba la jugada, se encontró con la pelota frente al arco vacío y no perdonó.

Síntesis

Selección San Luis: Sacha Becerra; Gabriel Ojeda, Bryan Sosa, Ricardo Gómez y Eber Garro; Maximiliano Bustos; Iván Escobares, Ignacio Aman, Brian Cuello, Daniel Garro; y Nicolás Gatto. DT: Gerardo Gómez.

Boca: Guillermo Sara; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Agustín Heredia, Emmanuel Mas; Emanuel Reynoso, Julián Chicco, Gonzalo Maroni, Agustín Almendra; Junior Benítez y Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol en el primer tiempo: 14m Reynoso (B). ST: 15m Bou (B), 29m Vadalá (B) y 47m Ábila (B).

Estadio: La Pedrera - Árbitro: Darío Herrera.