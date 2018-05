VIDEO: El sindicalista Néstor Segovia no sabía que lo grababan y quedó expuesto

El gremialista Néstor Segovia fue protagonista de una protesta violenta que dejó sin servicio a un millón y medio de usuarios que utilizan a diario las 6 líneas del subte y el Premetro.

Como intentó obstruir que partieran las formaciones que conducían los trabajadores que no adherían a la medida de fuerza que había sido convocada en los ramales E y H, el sindicalista fue detenido por la Policía Metropolitana.

Lo que quiso ser mostrado como un acto de represión, en realidad pudo haber sido una puesta en escena montada por el propio metrodelegado. Al menos esa sospecha surge de un audio que publicó en redes sociales el usuario @hellr00t, de donde se desprende que los manifestantes estaban en una sala con televisión y conexión a internet siguiendo de cerca la repercusión de la medida de protesta que estaban realizando.

Cuando querés armar otra opereta maldonizadora pero te están grabando: pic.twitter.com/3nNxjeAOx3 — Atendedor (@hellr00t) 23 de mayo de 2018

En el llamativo registro se escucha a Segovia impartirles algunas órdenes llamativas a sus colaboradores. “Tomá, Ariel, mandá en Twitter que nos tiraron bombasà que nos tiraron gases lacrimógenos”, dice el sindicalista. E insiste: “¿Mandaste?, ¿qué pusiste?”. “Nos acaban de tirar gases lacrimógenos”, contesta Ariel.

Efectivamente, el martes, a las 10.31, el usuario de “Néstor Segovia” publicó en redes sociales el mensaje “Nos acaban de tirar gases lacrimógenos”. También aseguró: “Nos están reprimiendo en el túnel” y “Hacemos responsable al señor Larreta”.

Como si supiera que iba a ser detenido por las fuerzas de seguridad, en el audio se escucha a Segovia diciéndoles a sus colaboradores que se iba a comunicar con un canal de televisión para que “filme en directo cuando pase”. Cuando le contestaron que los canales estaban emitiendo en vivo la protesta en los subtes, el gremialista pidió que sintonizaran el canal de noticias Crónica en la televisión que estaban mirando.

Finalmente, cerca del mediodía, Segovia fue apresado y trasladado a una comisaría hacia donde se movilizaron militantes y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para pedir su liberación.

El sector gremial que lidera Segovia pretende ser recibido por las autoridades porteñas para negociar salarios. Sin embargo, un reciente fallo de la Corte Suprema aclaró que no tienen la personería como para hacerlo. Hoy, ya liberado, Segovia aseguró que rechazan el acuerdo que firmó la UTA y continuarán con las protestas.

"No fue un exceso parar el servicio y tomar las vías"

Tras su excarcelación, Néstor Segovia consideró que "no fue un exceso" parar el servicio y tomar las vías del subte. "La paz social depende del Gobierno", dijo el jefe de los metrodelegados, que ratificó su pedido de que los llamen a negociar la paritaria. Además no descartó una nueva medida de fuerza, aunque no general, como la que se produjo ayer en protesta por el arresto de 16 gremialistas, entre ellos Segovia. Hoy solo habrá apertura de molinetes de 10 a 12.

"Para mí no fue un exceso parar el subte y tomar las vías", dijo el gremialista, cuya asociación, explicó, no puede firmar acuerdos por carecer de personería pero sí discutir paritarias. "La Corte Suprema no dice que no somos gremio, sino que nos manda a concursar con la UTA. Eso significa que la UTA se debe presentar en el Ministerio de Trabajo. Nosotros no podemos firmar aunque sí negociar", dijo Segovia, en relación a uno de los motivos que llevaron a la protesta.

Segovia cuestionó el acuerdo paritario que firmó la UTA (15,2%), dijo que los echaron del gremio de transporte y que fue por eso que armaron otra asociación, los metrodelegados. "Somos mayoría en el subte, aunque el Gobierno sigue con ellos", afirmó, en una entrevista a Radio La Red.

Tras la medida de fuerza en todas las líneas, que afectó al menos a 700 mil pasajeros, dijo que no quisieron parar el subte totalmente pero que lo hicieron porque metieron presos a delegados del servicio. "Esto se soluciona discutiendo las paritarias como corresponde", indicó.