Apareció un murciélago con rabia en Parque Belgrano

Un gran revuelo se generó en barrio Parque Belgrano, en el norte de la ciudad, al conocerse que encontraron un murciélago con el virus de la rabia. Esta situación desató un urgente operativo de vacunación antirrábico en esa zona de la ciudad.

Sucedió que el pasado lunes 14 de mayo concurrió a las oficinas de Bienestar Animal del municipio un hombre con un murciélago que había encontrado en la puerta de su casa, ubicada en la segunda etapa de barrio Parque Belgrano.

Siguiendo el protocolo, un día después desde la comuna se envió una muestra del animal al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur (Buenos Aires), donde se realizaron pruebas. El estudio, que dio positivo, fue devuelto al municipio este martes.

"Como una forma para prevenir los casos de rabia, nosotros realizamos una vigilancia epidemiológica durante todo el tiempo", señaló el subsecretario de Bienestar Animal, David Ferri.

El veterinario contó que cada vez que encuentran animales muertos en la vía pública, se les toman muestras y se las envía al Pasteur para descartar que hayan tenido rabia.

"En lo que va del año es el tercer murciélago que nos entregaron. En los dos anteriores, las pruebas de rabia dieron negativo", señaló. Y agregó que en la ciudad de Salta no hay casos de rabia desde 1985. Y el funcionario recalcó que los murciélagos solo andan de noche, y que cuando aparecen durante el día es porque están enfermos, como fue en este caso.

La vacunación

Una vez que las autoridades comunales tuvieron los estudios definieron distintas acciones a realizar; entre ellas, llevan adelante un fuerte operativo de vacunación antirrábica, armando un anillo en la zona de la ciudad donde apareció el murciélago.

"Comenzamos a realizar vacunación puerta a puerta, con ayuda de personal de Prevención y Emergencias. Y la semana que viene se nos sumarán alumnos avanzados de Veterinaria de la Universidad Católica", contó el funcionario.

El operativo se está realizando todos los días, de 9 a 13, y se trabajará con los animales, cuyos dueños residen en las etapas 1, 2, 3, 4 y 5 de ese barrio.

“Hay que ocuparse antes que preocuparse”

“La rabia es una enfermedad que no tiene cura, y se previene solo con la vacunación de los perros y gatos. No hay preocuparse y si ocuparse. La gente debe hacer vacunar a sus mascotas para evitar la transmisión del virus”, afirmó David Ferri, subsecretario de Bienestar Animal del municipio.

El funcionario también contó que en lo que va del año ya se aplicaron 6.000 dosis de vacunas antirrábicas, y que hasta fin de año tienen por objetivo vacunar el 80% de la población de perros y gatos de la ciudad, que serían unos 140 mil.

Para vacunar de forma gratuita a los perros y gatos, los vecinos pueden concurrir a los CIC de Unión y Constitución. Además pueden ir a calle Lavalle 542, donde está la sede de Bienestar Animal. O bien a los lugares donde van los quirófanos móviles.

El problema que se observa en la ciudad es con los perros vagabundos que hay en el centro de la ciudad y en los barrios, ya que estos no tienen controles sobre su situación sanitaria, por lo que se convierten en un peligro.

Las castraciones

Hasta principios de mayo, el municipio había castrado a poco más de 3.500 animales. El objetivo es superar las 10 mil castraciones a finales de año. Para esto se está trabajando con dos quirófanos móviles y puntos fijos.

Hace un par de semanas el intendente Gustavo Sáenz había pedido apretar el acelerador para realizar más castraciones, ya que veía muy lento el trabajo de esta área.