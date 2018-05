Faltazo de autoridades locales indignó al intendente de La Merced

Indignación y preocupación causaron las ausencias sin aviso de legisladores, concejales y hasta de funcionarios municipales a la reunión llevada a cabo en el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma para delinear gestiones conjuntas ante organismos provinciales y nacionales para evitar las inundaciones que sufre la parte centro-oeste del Valle de Lema.

En la convocatoria se exhibieron videos y material fotográfico de las consecuencias desastrosas de los anegamientos que se producen en las localidades de Rosario de Lerma, Cerrillos y La Merced.

Se planificó una serie de trámites para buscar alternativas de solución y, principalmente, acordar cómo, mediante leyes provinciales y municipales, se pueden eliminar las causas de los escurrimientos.

Entre éstas se pueden citar desprolijas urbanizaciones, desvíos ilegales de desages naturales, canales de riego y hasta obras de saneamiento que no tienen control alguno de los órganos competentes.

Una vergenza

"Es una vergenza que esta convocatoria no haya tenido la repercusión que debe tener. Pareciera que hay funcionarios que no toman en serio las inundaciones que sufrimos. Solo tres concejales de Rosario, ninguno de Quijano, no invitaron a los de Cerrillos. Yo vine porque me interesa solucionar el problema de mi pueblo, pero así no vamos a solucionar nada. Si no hay rédito político, no viene nadie", enfatizó molesto Juan Ángel Pérez, intendente de La Merced.

Estuvo en la convocatoria unos minutos y se retiró, sin antes señalar: "Acá tienen que convocar hasta a la empresa que está haciendo la obra de riego presurizado, ellos cavan por todos lados y nadie controla nada".

Al tiempo que la presidenta del Concejo de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, quien convocó a la reunión, explicó que "somos nueve ediles en esta ciudad, pero solo vinimos tres. Invitamos a los legisladores provinciales y ninguno se acercó. Ni una llamada recibimos para excusarse de sus ausencias. El objetivo de esta reunión era trabajar en conjunto para solucionar esta problemática. Pero no hay interés".

Eternos especuladores

Pareciera que algunos pensaron que iban a concurrir a un conciliábulo con irremediables consecuencias políticas. Tocar este álgido tema en la región sin resultados alentadores es motivo de pérdida de confianza en la población.

Sucede que los anegamientos han tomado ribetes desesperantes en la temporada estival pasada. Además de que Rosario de Lerma queda incomunicado, La Merced, como nunca, se inunda por todos lados. Ni hablar de Cerrillos.

"Es bueno que estemos todos en esta lucha. El trabajo redundará en soluciones si las gestiones se hacen en conjunto, que así tienen mayor fuerza. Debemos dejar de lado el color político y trabajar en serio por los problemas de todos. Son miles de pobladores que no pueden salir a trabajar, realizar su vida porque tenemos rutas, caminos y barrios inundados", sentenció Silvia del Valle, presidenta del Concejo Deliberante de La Merced, cuyos integrantes acudieron a pleno.

No todo fue fastidio por las faltas sin aviso. Durante el tiempo que duró la ponencia de las inundaciones y sus consecuencias se acordó fijar fecha y hora para la próxima convocatoria: el viernes 8 de junio en La Merced a las 9. Se invitará a todos los concejales de Quijano, Rosario, Cerrillos y La Merced, además de los legisladores provinciales, la ministra de Producción, Paula Bibini, y los intendentes de las localidades.