La Policía Rural restringe el paso al río Arenales

Vencido el plazo que dispuso la Justicia para que se tomaran medidas preventivas por la contaminación del río Arenales, el Gobierno provincial comenzó a mostrar señales de acatar las órdenes del juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Ayer, por medios oficiales, se informó que la Policía Rural y Ambiental realizará operativos de control rotativos para "evitar que las personas puedan llegar a las márgenes del curso de agua y a los puntos críticos indicados por el CIF (Cuerpo de Investigadores Fiscales)".

Los lugares del río que el CIF consideró "alarmantes" por su nivel de contaminación fueron: el cauce a la altura del puente de avenida Paraguay; el sector cercano a la empresa Marozzi; la zona de la avenida Tavella y el afluente del río Arias.

Si bien se comenzó a cumplir con lo requerido por el juez, las resoluciones aún no son del todo efectivas.

En la información oficial que se difundió se reconoce que el último plan sanitario que presentaron fue el "diseñado por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia". Este programa, que fue desarrollado por fuera de los primeros plazos, debería haber sido realizado por la Unidad Ejecutora creada para el saneamiento del río. También tendría que haber elaborado otros dos planes, pero solo los confeccionó la Provincia y sin cumplir los lineamientos básicos de la sentencia.

El hecho de que este último proyecto nuevamente sea realizado por la administración provincial y no por la Unidad Ejecutora, da cuenta de que este organismo aún no trabaja coordinadamente. En abril, el juez intimó al municipio presentar un representante en este organismo.

La Unidad Ejecutora está integrada por diferentes organismos oficiales de las áreas de ambiente, salud y vivienda de los distintos municipios por los que atraviesa el río, además de Aguas del Norte.

No a la emergencia sanitaria

Ayer por la tarde la concejal de Frente Ciudadano para la Victoria, Claudia Serrano, presentó un proyecto de ordenanza de emergencia sanitaria. La iniciativa no consiguió los votos necesarios y volvió a la Comisión de Obras Públicas.

Establecía que en un plazo de 180 días, mediante una comisión, se releven las zonas críticas donde falta el agua. También implicaba elaborar un plan de acción y contingencia y derivarlo a Aguas del Norte para que lo implemente.

“Estoy sola, las únicas que me acompañaron fueron Figueroa y Foffani, no tengo ni compañeros de bancada”, se quejó Serrano.