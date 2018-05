Mercado no se recupera y hoy podría ser desafectado de la Selección Argentina

A poco menos de un mes del debut de la Selección Argentina en el Mundial, Jorge Sampaoli podría perder a otro jugador que se perfilaba como titular. Gabriel Mercado sigue sin poder entrenar con la Selección y su participación en el Mundial de Rusia está en duda.

El estratega del conjunto nacional fue claro en su última conferencia de prensa: no quiere llevar a nadie que no esté al ciento por ciento en lo físico. Por tal razón decidió no esperar por Sergio Romero (el arquero titular durante todo su ciclo) y reemplazarlo con Nahuel Guzmán.

Mercado sufre una lumbociática incapacitante. Si Mercado es dado de baja se abren dos escenarios según la gravedad de la lesión:

Si la lesión es menor Sampaoli podrá optar por algún jugar de la lista de 35. En ese caso tendría en la mira al central de la Fiorentina Germán Pezzella y a los volantes Enzo Pérez (River) y Guido Pizarro (Sevilla).

Si la lesión es más grave el DT también podría recurrir a un jugador fuera de esos 35. Ahí el que podría tener un lugar sería Fabricio Bustos, el lateral derecho de Indpendiente