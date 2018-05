Díaz Cuello y Salim, una gran fórmula que atrapa sus creaciones

Juan Carlos Díaz Cuello y Alito Salim, dos artistas con dilatada trayectoria dentro del folclore. Desde hace algún tiempo se abrazaron musicalmente y comparten los aplausos en cada una de las presentaciones.

El espectáculo compartido se llevará a cabo mañana viernes, a partir de las 22, en una peña de Balcarce al 900.

“El camino de la composición fortaleció nuestra amistad y nos permitió trabajar juntos, dividimos las cargas a la hora de darle vida a una canción. El amor por el campo es nuestra permanente fuente de inspiración. Encontramos no solo la forma de trabajar sino también la forma de compartir, nos guiamos hacia idéntico rumbo, el objetivo siempre es el mismo”, aseguró Díaz Cuello.

Estos cantores comparten las canciones: María Asunción Pastrana (huayno), Si pasas por Corralito (chacerera), Te condenas (rumbeado, ritmo español), Violetas de atardecer (zamba), El caedero (canción) y Siete colores (huayno), entre otras.

“El tema de María Asunción Pastrana es un huayno donde le rendimos un homenaje a la reconocida tamalera que todos los días llega a caballo desde la finca Las Costas para vender sus productos, un bello personaje que está impregnado en la historia de nuestra Salta”, agregó este cantor oriundo de la localidad de Campo Quijano, quien además se ganó el seudónimo de “Cóndor”.

“No solo componemos canciones de amor, sino también nos referimos a los temas actuales, y a los problemas que golpean a nuestro país. La verdad que es un enorme placer compartir con Juan Carlos, un artista de enorme talento y un inmenso corazón. Disfrutamos cada escenario, nos jugamos bajo el estandarte de nuestras composiciones”, acotó a su turno Alito Salim.

“También ya tenemos grabados varios videos clips y está en nuestros planes llevar las creaciones compartidas a un material discográfico. Será un regalo de amistad para repartirlo entre los seres queridos”, enfatizó Salim.

Estos artistas repetirán su espectáculo, el 22 de junio en el local de Balcarce y Necochea. El 14 de junio estarán compartiendo con el jujeño Bruno Arias, en Casa de la Cultura. En julio, formarán parte del show del Indio Rojas, en el Teatro Provincial de Salta. Luego encararán una gira por Buenos Aires para formar parte del show “Salta canta la linda”.

Díaz Cuello resalta que el tiempo de maduración artística es el ideal, ya pasaron los años de sueños y “hoy necesitás entrar en la realidad para trazar objetivos, incorporé a mi vocabulario la palabra sentido común y eso me ayuda a encontrar respuestas”, aseveró Juan Carlos.

“Con relación a la composición, siempre intento dejar un mensaje, como lo hice con mi tema Semilla de mi pago, donde cuento de donde vengo, los valores que me enseñaron mis padres, la vida de mis dos abuelos ferroviarios,entre otras cosas. En mi canción Quijano en flor, describo en toda su dimensión la belleza de mi pueblo. Estoy enfocado con un repertorio de folclore latinoamericano, que abre un abanico de ritmos”, añadió Díaz Cuello.

Además, Díaz Cuello se destacó por muchos años en el básquetbol, jugó en la selección salteña y también integró varios equipos que compitieron en las diferentes ligas del ente rector nacional.