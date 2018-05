Prat Gay dio su mirada sobre la situación económica del país

El ex ministro de Hacienda participó de programa que conduce Mariana Fabiani por Canal 13.

El exministro de Hacienda Aflonso Prat Gay, participó del programa televisivo El Diario de Mariana, que se emite por Canal 13 y fue bastante crítico al momento de hablar sobre el presente económico que vive la Argentina. “La inflación es un fenómeno muy complejo que no se resuelve fácilmente. No se puede tener una discusión con cada empresario o con cada sector. Se debe trabajar en conjunto” Admitió también que el Gobierno nacional esperaba un camino más sencillo.“Si vemos que ofrecen un descuento de hasta un 40 por ciento en una bebida eso me está diciendo, claramente, que hubo una remarcación de precios”. “Lo que debemos hacer, es convencer de que todos estamos en la misma dirección", remarcó.

Aclaró también que el error fue pensar que la tasa de interés es un instrumento y que lo podíamos resolver de una manera sencilla. “Si solo mirás una parte de la realidad es un milagro que todas el resto de las partes se ordenen en la dirección que querías”. Debe haber una mirada más general.

También trascendió en las últimas horas que el ex ministro de Hacienda se va a instalar en Tucumán una vez que finalice el Mundial de fútbol Rusia 2018 para organizar su precandidatura a gobernador de Tucumán.