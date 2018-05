Cuatro barrios que siguen soñando con el título

Se disputaron los cuartos de final del Torneo de los Barrios Juanito Martínez y son cuatro los equipo que continúan soñando con ser campeones.

El primero en clasificar a semifinales fue Barrio Solís Pizarro, que metió un batacazo al eliminar por penales (3-0) a Barrio Lavalle, que fuera campeón en la edición 2016.

De este modo, el equipo de Solís Pizarro se enfrentará en semifinales con Villa San Antonio, que en los cuartos había perdido con Santa Victoria por 3 a 2, pero por mala inclusión de dos jugadores, logró acceder a esta penúltima instancia del certamen popular.

En la villa está jugando Federico “Chicho” Rojas, de Central Norte y que viene de ascender con San Antonio al Federal B.

En otro de los encuentros, Barrio Ceferino derrotó por la mínima a Hernando de Lerma con un gol anotado por Cristian Alfaro, de penal.

El exjugador de Mitre y Juventud Antoniana sigue haciendo de las suyas. En el cuadro perdedor, el capitán fue Exequiel Vera, hijo del recordado Oso Vera, exdefensor del santo. Este encuentro se jugó bajo el lema “No a la violencia” por la rivalidad que hay entre estas dos barriadas, relacionada con las internas de Juventud Antoniana.

Ambos equipos salieron a la cancha con idénticas camisetas que tenían esa leyenda; por suerte todo terminó con normalidad.

Cefe se medirá en semifinales con Barrio Autódromo, que no dejó dudas y goleó 3 a 0 a Santa Lucía con goles de José Argota, Enzo Romero y Damián Bensi.

Bensi jugó el último Federal C para Villa Primavera y es uno de los goleadores del equipo. El ex Central Norte continúa aportando su experiencia.

De este modo, las semifinales se disputarán de la siguiente manera: el lunes, a partir de las 21, se enfrentarán San Antonio con Solís Pizarro y luego de este encuentro será el turno de Ceferino y Autódromo.

Los ganadores de ambas llaves disputarán la final el 1 de junio, a las 21.30, en el estadio Padre Martearena.