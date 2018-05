Juan Minujín con El Tribuno: “Los modelos de pareja están cambiando los modelos de familia”

Marina Cavalletti

El Tribuno

“100 días para enamorarse”, la nueva ficción de Underground para Telefe, ha revolucionado la industria de la televisión desde su debut.

Con números inusuales para la actualidad, ha liderado el prime time con cifras que van desde los 17 hasta algunos picos de 20 puntos.

Es que la tira, protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Juan Minujín y Luciano Castro se enfoca en la amistad como valor, muestra a matrimonios en crisis, plantea la diversidad sexual y el acoso escolar entre otras cuestiones.

En este contexto, El Tribuno dialogó en exclusiva con Juan Minujín, quien se refirió al fenómeno de audiencia.

“No tenía una expectativa tan alta con la recepción de este ciclo y estamos muy contentos con lo que está ocurriendo. Me parece que la tira toca algunos temas que evidentemente están circulando y que, en parte, por eso tiene tanto éxito”, dijo e indicó que las nuevas maneras de vincularse en las parejas y las diferentes elecciones sexuales que se muestran en el ciclo son cuestiones necesarias en la televisión contemporánea.

“La libertad de las parejas no está de moda, pero sí me parece que es un tema que está circulando en la generación que ya tiene 40 años, que tiene hijos y un matrimonio ya constituido. Creo que es un tema que interpela y sobre el cual vale la pena reflexionar. Evidentemente, hoy los modelos de pareja están cambiando los modelos de familia. Todos esos temas están circulando alrededor de nosotros”, puntualizó.

Asimismo, sobre el abogado que encarna noche a noche relató: “Trabajo con cosas personales para cada personaje y Gastón tiene muchas cosas mías. Es un personaje que cree que tiene la vaca atada. De pronto se le cae el mundo encima y tiene que salir a reconquistar a su mujer y a revincularse con sus hijos desde otro lugar. Está tratando de ver cómo hace, en una situación que él no elige, que es estar separado”, describió.



“Él trata de aparentar y de actuar como un padre que tiene todo resuelto, pero la verdad es que no sabe muy bien cómo hacer, cómo relacionarse con sus hijos ni con su mujer, Laura, con la está en una situación incómoda. Tampoco sabe cómo estar solo, nunca estuvo solo, entonces empieza a tratar de vincularse con otras mujeres y eso también le cuesta. Un poco, la comedia pasa por ahí”, sintetizó. En tanto, recalcó: “En lo personal, tengo mis momentos para estar solo y los disfruto mucho”.

Minujín, además, analizó algunos de los roles de la ficción que lidera. “El personaje de Jorgelina (Aruzzi) es muy negador, intuye en algún momento que hay algo opaco en su matrimonio que tiene que descubrir o tapar, pero la tira plantea una situación donde todas las parejas están en crisis, asumida o no, están en eso”, dijo. Por otro lado, reflexionó sobre el tenor del personaje de Maite Lanata, que cuenta con el asesoramiento de la ONG Asociación Familias Diversas de Argentina. “El personaje de Juani va hacia una transformación de género. Por otro lado, ella sabe que su padre biológico no es el de crianza. Y cuando aparece, se le mueven un montón de cosas. Es un personaje que ya viene en un camino de transformación, que no se detona con la noticia de su padre, sino que es previa”, evaluó.

En este sentido, el artista recalcó que el tópico del acoso escolar en “100 días para enamorarse” es deliberado.

“El tema del bullying es central en la tira y muy importante para nosotros; lo abordamos con mucho cuidado. Queremos plantear nuestro punto de vista. El tema del bullying en la escuela apareció en una escena que estuvo muy bien barajada y es una brújula que queremos seguir con ese y con otros temas. Siento que la serie y la televisión logran dar un punto de vista claro y, a la vez (en una tira), con humor. Me parece que es un hallazgo”, dijo. El ex “Viuda e hijas de Rock and Roll”, que obtuvo un Martín Fierro en 2015 tras personificar a Segundo Arostegui en ese ciclo, se ha destacado también en el cine. En este ámbito, ha sido Ventura Prieto en “Zama”. Así, sobre la experiencia con la realizadora salteña, aseguró: “Lucrecia Martel es una directora a la cual quiero y admiro mucho. Desde sus primeros años y sus primeras películas, siempre fui admirador suyo. Tener la chance de trabajar con ella, y en una película tan especial como ‘Zama’, fue algo muy lindo y muy importante para mí. Compartir el set con Lucrecia, ser dirigido por ella y ver cómo mira el mundo, cómo usa el lenguaje cinematográfico, qué quiere de los actores, qué termina consiguiendo. Todo eso me resultó muy enriquecedor, humana y artísticamente”

Minujín, que ha hecho carrera también sobre las tablas, remarcó: “Por ahora estoy abocado a la tira y no tengo otros proyectos a futuro” y distinguió sus áreas profesionales.

“El teatro es un lenguaje completamente distinto, en el que el contacto con el público es directo y estás en vivo. Todo se resuelve en el momento y el actor es más dueño del lenguaje. En la tele, en cine, en lo audiovisual, está más mediatizado por todos los procesos intermedios que hay entre la actuación y eso que se ve: la edición, el montaje, la musicalización, etcétera. En el teatro, el actor es el dueño del lenguaje”, definió.